新婚妻和「哥哥」狂傳鹹濕簡訊！　印度男驚：大舅子才是正宮丈夫

▲印度一名男子遭已婚女子騙婚。（圖／翻攝自indiatoday）



記者王佩翊／編譯

印度一名男子日前風光迎娶美嬌娘，怎知結婚沒多久，卻發現新婚妻子與乾哥經常互傳曖昧簡訊，這才知道原來妻子所謂的「乾哥哥」竟是她的現任老公，兩人早在2024年就已經登記結婚，男方甚至還出席兩人婚禮，只為了聯手詐騙價值數十萬盧比的聘禮與珠寶。

根據《今日印度》報導，印度中央邦格瓦利爾市（Gwalior）一名在私立醫院擔任急診室主任的男子沙馬（Ratan Sharma），日前在家人操辦下迎娶新娘，婚禮當天新娘的「乾哥哥」還全程熱情招待，感動無數賓客。

不料，兩人結婚才沒幾天，男子就發現新婚妻子行跡詭異，天天抱著手機躲起來傳訊息，他起疑偷看對話紀錄後，才赫然發現新娘的「乾哥」竟然就是她的「現任老公」。更令人崩潰的是，兩人早在2024年就登記結婚，這次竟然是夫妻聯手當詐騙集團，把新郎當成待宰肥羊。

報導指出，沙馬家中的5個親兄弟至今全數單身，父母為了他的終身大事操碎了心。然而日前卻有一名熱心鄰居主動牽線，介紹了一名自稱來自莫雷納市、名叫阿查（Ajay Chauhan）的男子，阿查宣稱自己正在替相依為命的乾妹妹拉達（Radha）尋找託付終身的對象。

雙方家庭見面後一拍即合，沙馬一家不疑有他，立刻砸下高達70萬盧比（約新台幣23萬元）的巨資，在當地風光舉辦了一場盛大的傳統印度教婚禮。婚禮當天，阿查更是以「新娘哥哥」的身分盛裝出席，甚至還有一名被介紹為新娘母親的婦人馬雅·德維（Maya Devi）以及大批親友團到場熱鬧祝賀，沙馬全家都沉浸在喜悅之中。

婚禮結束後，新娘拉達順理成章搬進了沙馬家生活。然而，新婚生活才剛開始，沙馬和家人就敏銳察覺到不對勁。因為新婚妻子整天足不出戶，一刻也離不開手機，甚至常常背著大家偷偷摸摸地講電話、瘋狂傳送露骨訊息。

直到忍無可忍的沙馬某天趁著妻子洗澡時，偷偷檢查她的手機通訊軟體，這才發現，當初那位「乾哥哥」竟然與妻子在對話中互稱「老公、老婆」，字裡行間滿是曖昧對話。

沙馬隨即私下展開調查，才發現拉達與阿查根本不是兄妹，兩人早在2024年就在阿格拉市（Agra）正式登記結婚。沙馬隨即帶著所有對話截圖與金流證據前往警察局報案。

目前，印度警方已正式對涉案的7名嫌犯提起刑事訴訟，罪嫌名單包括：新娘拉達、正宮丈夫阿查、假岳母馬雅，另外還有同夥索努、希爾皮、拉哈文德拉與薩蒂揚德拉。阿查目前已經被逮捕，但包含新娘在內的其餘6名嫌犯早已帶著財物逃之夭夭。