馬斯克多有錢？財富超越125國GDP　美家庭工作逾1100萬年才追上

▲馬斯克不僅是全球首富，更幾乎篤定成為人類史上首位「兆美元富豪」。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

54歲全球首富馬斯克（Elon Musk）到底多有錢？《華爾街日報》最新分析揭露，這位科技大亨目前淨資產估計約9700億美元，這筆天文數字不僅已經超過125多個國家的年度GDP，一般美國家庭更要不吃不喝工作1100萬年才能累積得到。

淨資產9700億美元 超越125國GDP



馬斯克的9700億淨資產，大多都是股票形式。其中，他的SpaceX上市前持股就高達5380億美元，特斯拉持股1670億美元，可隨時行使的股票選擇權約1500億美元，無聊公司（The Boring Company）與Neuralink各50億美元，以及房地產、飛機、其他投資與資產逾1040億美元。

9700億美元的資產規模，已超越逾125國的年度國內生產毛額（GDP），包括挪威、泰國、阿根廷、南非等，並且相當於美國GDP的3%。

薪資換算更有感 可望成為兆美元富豪

馬斯克1995年與他人共同創辦第一間以科技與工程領域為導向的公司。財富智庫Altrata數據指出，若以他過去31年的創業歷程換算，等於每秒賺進992美元，每小時進帳360萬美元，每天入袋8570萬美元，每年收入313億美元。

若以2024年美國家庭收入中位數8萬3730美元計算，一般家庭必須不吃不喝工作超過1100萬年，才能追上馬斯克的財富。

哲學暨經濟學者羅拜因斯（Ingrid Robeyns）指出，全球頂級富豪的財富已膨脹到普通人難以想像的程度。她最近估算，若馬斯克每週工作70小時而且不休假，直至75歲退休，其職涯平均時薪高達420萬美元。

隨著SpaceX首次公開募股（IPO）預計登場，馬斯克更可望成為人類史上首位「兆美元富豪」。

SpaceX下月掛牌 馬斯克晉升首位「兆美元富豪」