快訊／科威特國際機場遭伊朗轟炸　1人死亡

▲在飛彈與無人機攻擊之後，科威特一處停車場地面有殘骸起火燃燒。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

科威特外交部3日表示，伊朗針對科威特國際機場發動的無人機與飛彈攻擊，已造成1人死亡。

科威特外交部透過社群平台X發文稱，「外交部以最強烈措辭對伊朗使用飛彈與無人機持續發動的殘暴攻擊表示譴責。最新一波攻擊發生在今日凌晨，再度以平民與重要設施為目標，包括科威特國際機場，造成1人死亡、多人受傷，並損及重要設施」。

科威特外交部補充，科威特保留採取適當措施的完整固有權利，以回應伊朗罪惡且一再重演的侵略行為。

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الأربعاء 3 يونيو 2026



تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الإعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي كان آخرها فجر اليوم، والتي استهدفت مجدداً المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار… pic.twitter.com/dR3FZbvkXl — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) June 3, 2026

伊朗外交部早些時候譴責美軍對荷莫茲海峽一艘伊朗油輪以及格什姆島（Qeshm Island）的打擊行動，稱這違反停火協議與國際法，更稱科威特與巴林對上述攻擊事件負有直接且明確的責任，指控兩國的領土與設施被用於支援美軍對伊朗的軍事行動。德黑蘭表示保留自衛的權利，將動用一切可用手段予以回應，包括對任何未來攻擊的來源發動打擊。

此前，伊朗朝科威特與巴林發動攻擊，美軍則是在伊朗格什姆島（Qeshm Island）對軍事設施發動自衛性打擊，並稱伊朗射向科威特與巴林的飛彈大多遭攔截或未擊中目標。