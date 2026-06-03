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節目播一半「A片大放送」！誤播男女不雅畫面　印尼電視台急致歉

▲電視播一半「A片大放送」　印尼電視台誤播男女不雅畫面。（圖／翻攝X）

▲電視台誤播男女不雅畫面。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印尼《雅加達電視台》（Jak TV）出大包，電視節目播到一半，竟突然出現「一對男女正在發生性行為」的畫面，讓許多觀眾感到震驚又錯愕。該電視台表示，色情內容極其不妥，已嚴重違反廣播電視審查標準，對此公開道歉。

Tirto.ID等印尼媒體報導，這起事件發生在6月1日上午9時12分。

網友們紛紛錄影並湧上社群媒體申訴或熱議，「已經很久了，感覺超過1個小時還沒停，我跟我丈夫都分別傳訊息給Jak TV了」、「這電視台是被駭客入侵，還是他們的節目本來就長這樣？」、「Jak TV這是怎麼了？提醒各位家長，進入Jak TV頻道時要特別小心。」

《雅加達電視台》2日在官方Instagram發布聲明表示，這次事件造成觀眾的不適、震驚與擔憂，對當時正在收看電視的民眾與家長深感抱歉，「我們高度重視觀眾的感受與疑慮，並將其視為處理本次事件的首要任務。」

該媒體表示，根據初步調查，該事故純屬外部技術故障導致，已確認那段影片絕非台內任何節目或預計播放的內容。

此外，技術團隊偵測到系統異常訊號後，已在第一時間中斷內容播送，未來也將針對廣播系統進行全面安全檢查與強化，以防範後續類似事件發生。

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