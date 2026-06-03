大馬22歲未婚媽「生下雙胞胎」！　把其中1女嬰丟下10樓摔死

▲馬來西亞一名22歲媽媽親手將女兒從10層高往外丟，害女嬰傷重不治。（圖／翻攝自大都會日報）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名22歲未婚媽媽，在產下一對雙胞胎女兒後，竟將其中一名女嬰從10樓高處丟下，導致嬰兒當場死亡。該名女子3日出庭，在法庭上承認「誤殺親生骨肉」，法官裁定以2萬令吉（約新台幣15.7萬元）交保候審，並將案件排定7月3日再次審理。

根據《星洲網》報導，警方5月22日下午2時40分接獲民眾通報稱，在新山某公寓的停車場發現一名已經死亡的女嬰屍體。根據警方調查，鎖定兇手就是死者的母親。

22歲被告5月20日上午11時至下午2時30分之間，將雙胞胎女兒中其中一人從公寓10樓往下丟，女嬰摔落公寓停車場，傷重不治。而警方也指出，女嬰在被從高處拋下之前，確認仍有生命跡象，是在墜落後才身亡。

被告隨後被指控觸犯馬來西亞刑事法典第304（a）條誤殺罪名，一旦罪名成立，最高可面臨30年有期徒刑及罰款。警方2日下午2時在新山蘇丹後阿米娜醫院將其逮捕，並於3日上午8時20分將被告押送至新山法院。

22歲被告3日當庭認罪，在法庭上承認「誤殺女嬰」，然而由於此案為重大刑事案件，必須經過審訊才能進行裁決。在申請交保時，檢方建議法庭不允許被告保外後審，但被告稱，自己目前單身、失業，除了需要負擔家中日常開銷，還需要照顧另一名女兒。

法官最終批准她以2萬令吉（約新台幣15.7萬元）交保，條件包括須提供2名擔保人、每月定期向警方報到，並嚴禁接觸或干擾本案相關證人。此案將於7月3日審理。