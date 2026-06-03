烏克蘭無人機跨境突襲！　擊中俄聖彼得堡石油碼頭

▲烏克蘭無人機襲擊俄羅斯聖彼得堡基礎設施後，濃煙冒出。（圖／路透，下同）



記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基3日發文表示，烏克蘭特種作戰部隊、國家安全局、無人系統部隊等單位聯手展開長程打擊行動，對俄羅斯重要設施造成打擊，包括距離烏克蘭邊境約1100公里的聖彼得堡石油碼頭。

基輔獨立報、路透、天空新聞等報導，俄羅斯聖彼得堡石油碼頭3日凌晨遭到無人機襲擊，可見聖彼得堡石油碼頭冒出大量黑煙。除此之外，澤倫斯基也稱，烏方還打擊克隆斯塔特基地（Kronstadt base）的軍事目標，以及距離前線約600公里的坦波夫（Tambov）一處俄羅斯軍工廠。

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

針對烏軍的攻擊行動，俄羅斯列寧格勒州州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）表示，俄方3日在列寧格勒州擊落50架無人機，並持續抵禦疑似來自烏克蘭的攻擊。由於發生襲擊事件，聖彼得堡甫爾可伏機場（Pulkovo Airport）航班受到影響，近30架航班延誤超過2小時，另有9架班機轉降其他機場。

烏克蘭這波攻擊發生之際，俄羅斯聖彼得堡年度經濟論壇將在3日登場，這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來第5度舉行投資論壇。聖彼得堡也是俄羅斯第二大城市，是總統普丁的家鄉。

另一方面，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）也稱，至少有20架飛往莫斯科的無人機在夜間遭擊落。坦波夫州（Tambov）州長也稱米丘林斯克市（Michurinsk）一間工業設施的附屬建築遭到破壞。