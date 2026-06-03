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柬埔寨男膀胱拉出「整條活水蛭」！　野外湖泊游泳後突血尿

▲▼柬埔寨男野外湖泊游泳後突血尿！　膀胱拉出「整條活水蛭」。（圖／翻攝自柬中時報）

▲醫師從該名男子的膀胱中拉出一條活水蛭。（圖／翻攝自柬中時報）

記者王佩翊／綜合報導

柬埔寨一名男子日前在天然湖泊中游泳後，突然排尿困難，甚至出現血尿症狀，就醫後，醫生竟在其膀胱內發現一條活體水蛭，所幸最終成功透過手術將水蛭取出，男子也無大礙。事實上，東南亞早就發生過多起類似事件。

根據《柬中時報》報導，一名約30歲的柬埔寨男性日前在天然湖泊游泳，沒想到數日後，出現排尿疼痛、解尿困難以及血尿等異常症狀，隨即前往金邊「德崇和平醫院」就診。

醫師替其進行檢查後，驚訝地發現膀胱內竟藏有一條仍在活動的水蛭。院方隨後安排內視鏡手術，成功將異物取出，患者術後狀況良好。院方表示，此類病例相當少見，提醒民眾戲水時應提高警覺。

馬來西亞吉蘭丹一名1歲女童的母親2025年12月發現女兒自從水災發生後，下體就頻繁流血，常常需要更換尿布，到診所進行X光檢查後，才發現女兒體內藏有一隻水蛭。

醫師解釋，水蛭進入體內的原因可能與女孩在水災期間的疏忽有關。當時，母親在女童未穿防護服的情況下，就放任她在淹水區玩耍，而受污染的水質可能使水蛭侵入體內，並造成後續問題。

類似案例也發生在越南，2025年4月，越南一名女性因鼻孔持續多日出血不止，前往達樂省某醫院就醫。醫師在檢查鼻腔時，察覺腔內有異物不斷蠕動，立即安排手術處理，取出後赫然發現竟是一條體型肥大、長度超過6公分的活體水蛭。

該名女患者事後懷疑，水蛭應是她在溪邊釣魚時悄悄鑽入鼻腔。醫師指出，這條水蛭長期在患者鼻腔內吸血成長，已造成鼻黏膜嚴重腫脹、潰瘍並引發感染，推測女子當時在溪邊活動時應該沒有做好防護，才會讓水蛭有機會從鼻孔入侵體內。

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