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台積電效應發威！熊本機場旅客量「暴增破385萬」　創55年來新高

▲▼台積電（TSMC）熊本廠（Jasm）24日正式開幕。（圖／路透）

▲台積電（TSMC）熊本廠（Jasm）開幕後，也接連帶動當地觀光。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

台灣「護國神山」台積電進駐日本熊本縣，不僅徹底改變了當地的半導體經濟版圖，更為當地的觀光交通注入新能量。根據日本國土交通省的最新數據，熊本機場2025年度的總旅客數飆破385萬人次，一舉刷新了該機場自1971年移轉現址、營運50多年來的歷史最高紀錄。其中，受惠於台積電效應，海外國際線旅客增加1.3倍。

根據《讀賣新聞》報導，根據日本國土交通省統計數據，位於熊本縣益城町的熊本機場，2025年4月至2026年3月總搭乘人數高達385萬993人，其中最大的推手，正是表現亮眼的國際航線。熊本機場2025年度國際線旅客人數高達64萬871人，與前一年度相比增加33.5%（約1.3倍），其中又以台灣與南韓的航線最有人氣。

熊本機場營運公司「熊本國際機場」分析認為，過去熊本機場主要仰賴日本國內線，但在台積電JASM建廠、商務流動增加後，全球航空巨頭紛紛前來搶食這塊商機大餅。熊本國際機場表示，「台積電讓熊本在台灣等亞洲地區的知名度一夕沖天，現在不僅商務客滿載，來觀光的台灣自由行旅客更是多到數不完。」

虎航2025年新增高雄、台南直飛熊本的包機與定期航線；中國東方航空也在同年一度開設上海航線（目前停運中）。更驚人的是，星宇航空今年3月底也正式宣布插旗，加碼開航「台中－熊本」的新航線。截至目前為止，熊本機場的國際線已擴張至6條航線、每周高達44個班次，官方更預告今年度還會迎來更多新航線。

相較於國際線的成長，日本國內線表現則相對持平，2025年度搭乘人數為321萬122人，微幅下滑0.1%。專家指出，雖然新冠疫情過後日本企業的遠端辦公導致國內出差人數減少，但幸好東京羽田、大阪伊丹等核心航線買氣依然堅挺，才讓國內線勉強維持平盤。

熊本縣政府2025年7月至12月期間，特地跨海與桃園國際機場簽署合作協議，直接在桃機航廈內舉辦大規模的熊本觀光與美食宣傳大會。不僅如此，熊本機場更直接從同年10月起，發動了全館「熊本熊大變身」主題活動，甚至將機場愛稱直接更改為「阿蘇熊本熊機場」，航廈各處滿滿的熊本熊裝飾，吸引國內外觀光客瘋狂打卡拍照。由於反響熱烈，相關活動甚至直接延長3個月至今年6月底。

 
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