泰國前總理戴克辛「獲泰王特赦」！假釋不到1個月　就可拆電子腳鐐

▲泰國前總理戴克辛5月剛獲假釋，如今又獲泰王特赦。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

因貪腐等罪名流亡海外多年、2025年返國服刑的泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）5月才剛假釋出獄，原定要接受保護管束至9月，不過由於6月3日適逢泰國王后蘇提達（Queen Suthida）生日，戴克辛獲得泰王特赦。這也代表戴克辛的電子腳鐐也可拆除，並重獲自由。

根據泰媒報導，泰國司法部長拉塔蓬（Rutthaphon Nawarat）證實，戴克辛已名列因王后生日而獲得泰王特赦的名單之中，不僅不需要再接受剩餘的假釋期保護管束，其身上配戴的電子腳鐐也將被依法「當場拆除」。

按照泰國傳統，每逢王室成員誕辰或其他國家重大紀念日，泰王皆會宣布特赦。戴克辛先前因服滿一年刑期的三分之二，已於5月11日獲准假釋，但隨後必須接受為期4個月的法律管束、每個月定期向官員報到，並強制配戴電子監控（EM）腳鐐，原定管束期則是要到9月才期滿。

▲泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）及女兒貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。（圖／達志影像／美聯社）



司法部長拉塔蓬指出，隨著特赦法令在3日王后生日正式生效，戴克辛將「免除履行剩餘的所有假釋條件」。此外，根據《特赦法令》第8條規定，由於戴克辛剩餘的刑期不滿一年，他腳上的電子腳鐐也將獲得全面解除。

戴克辛曾於2001年出任泰國總理，任內推動多項扶助農村貧困人口的社會政策，在地方累積大量民心。然而2006年遭軍事政變推翻後，他選擇出走海外，流亡長達十餘年。直到2023年，他才決定返回泰國，隨即因貪腐等罪名被判處有期徒刑，並於2025年9月正式收押服刑。

入獄不到一年，戴克辛於2026年5月獲得假釋，離開監獄返回曼谷市區的私人住宅，但仍須在保護觀察的條件下生活，行動自由受到一定限制。

對於戴克辛重獲自由，與其政治立場相近的泰國為泰黨高層表示歡迎，但同時也對外表明，戴克辛「不會直接參與黨內事務的運作」，試圖與外界對其影響力的疑慮保持距離。