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黃仁勳女兒就該當工程師？　黃敏珊談「父親1句話」改變她志願

記者吳美依／綜合報導

輝達執行長黃仁勳之女黃敏珊（Madison Huang）日前受邀至首爾大學演講，以「非線性職涯路徑」為題，分享她「從廚房走入科技業」的奇幻旅程。黃敏珊特別提到，當年父親鼓勵自己追求真正熱愛的事情，改變了她的職涯軌跡。

黃敏珊畢業於世界頂尖的美國烹飪學院（CIA），曾在舊金山灣區、邁阿密、紐約、巴黎等地擔任廚師，在倫敦與巴黎學習成為侍酒師（Sommelier）。隨後，她轉向LVMH集團負責酩悅軒尼詩（Moët Hennessy）的品牌行銷，取得倫敦商學院MBA學位後加入輝達，目前則擔任AI平台產品與技術行銷資深總監。

黃敏珊透露，她原本的人生規劃是追隨父母腳步成為電機工程師。在高中努力準備好所有大學申請資料後，父親卻在最後一刻對她說，「我覺得妳不是真的喜歡工程學，妳應該去做妳真心熱愛的事，而我覺得妳熱愛的是烹飪。」

黃敏珊聽了這番話，決定撤回所有電機系申請，只投了一間學校，那就是美國烹飪學院，而且成功錄取。這段看似意外的插曲，卻成為她日後的核心養分。

▼2026年4月28日，黃敏珊受邀在首爾大學演講。（圖／VCG）

▲▼2026年4月28日，輝達執行長黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）受邀在首爾大學演講。（圖／VCG）

雖在高級餐飲界闖蕩後，最終仍然回歸科技業，但黃敏珊逐漸領悟到值得自己投入的職涯3大核心原則：

1、職人精神：黃敏珊非常喜歡親手完成事物，也持續追求「能讓我展現或學習極致職人精神的專業與技術」。

2、對細節的極致追求：黃敏珊曾與許多非常嚴格的名廚共事，「他們常常大吼大叫、亂丟東西，若東西不完美就放火燒了」。但在此過程中，她學會了在極高壓力下維持完美的標準。

3、自我革新：如同黃敏珊服務過的百年精品品牌，「他們能夠保留品牌的核心本質，但又能隨著時間不斷推陳出新、自我轉型」，這也體現在她看待輝達從遊戲公司轉型為AI基礎設施公司的視角。

▼黃仁勳之女黃敏珊（Madison Huang）。（圖／ETtoday攝影中心）

▲▼黃仁勳兒女現身電腦展大秀中文　驚呼「台灣太棒了」每年都來度假。（圖／ETtoday攝影中心）

黃敏珊也鼓勵莘莘學子們，不必追求線性職涯，而是要找到最能驅動自己持續投入動力的指引原則。此外，也應該盡可能勇於嘗試「可怕」的事，包括讓自己恐懼的實習、出國或交流機會，因為學校是人生中容錯率最高、最安全的地方。

最後，也勉勵大家克服冒牌者症候群（Imposter Syndrome）。她坦言自己剛加入輝達時，曾因缺乏技術背景而感到恐懼，每天都忙著記錄聽不懂的東西，下班後再花費2、3小時研究，最終透過不斷發問與學習，終於克服難題。

黃敏珊鼓勵學生擁抱AI，將其視為賦能與提升學習效率、克服技術門檻的絕佳工具，而非一種威脅。她也提到，AI是「極致的平權工具」，能幫助女性或非技術背景者縮小差距，讓每個人都能在AI時代找到自己的定位。

 
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