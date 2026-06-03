快訊／科威特機場遭伊朗攻擊　數人受傷、航班停飛

▲圖為2026年3月25日科威特國際機場因無人機襲擊事件冒出濃煙。（示意圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
科威特國際機場3日受到伊朗無人機與飛彈攻擊波及，科威特民航機構表示，攻擊事件對機場多處設施造成嚴重破壞，有人員受傷。目前機場已暫停所有航班起降，班機改降其他機場，直到另行通知為止。
CNN、半島電視台、伊朗國際等報導，伊朗無人機與飛彈襲擊科威特國際機場第一航廈建築之後，科威特啟動緊急應對措施。
科威特軍方3日表示，無人機與飛彈的攻擊造成科威特國際機場航廈受損，數人受傷，傷者已有接受治療。
現階段尚不清楚總共有多少人受傷，傷者的狀況也待確認。科威特對伊朗發動的飛彈與無人機攻擊予以譴責。
بيان رقم (63)— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 3, 2026
صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن عدداً من الطائرات المسيّرة المعادية استهدفت اليوم مبنى الركاب (T1) بمطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص، حيث تلقوا… pic.twitter.com/HMSd0TX7sG
讀者迴響