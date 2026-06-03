搭Uber把「假牙、活蝴蝶」忘車上！年度失物招領清單超奇葩

▲Uber公布年度失物招領指數。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

Uber公布最新的年度「失物招領指數」（Lost and Found Index），假牙、婚紗、廚房水龍頭，甚至一整包活蝴蝶，全都出現在清單上，奇葩程度引發熱烈討論。

根據Uber於2日發布的年度報告，手機、錢包、鑰匙仍是最常被遺忘的物品，而遺失數量明顯增加的物品包括Labubu盲盒公仔、健身與運動相關器材、電子煙、假牙。

其他令人匪夷所思的遺失物，還包括人類頭髮、一整包活蝴蝶、兒童義眼、420個甜甜圈、洗碗機和廚房水龍頭等廚房用品。

今年恰逢Uber連續第10年發布這份清單，官方坦言乘客遺忘的物品種類每年都讓人「大開眼界」。

Uber同步宣布重大更新，將允許使用者直接在App上回報遺失物品，並向司機發起返回取件行程，協助更快找回失物。目前該功能已在美國加州、德州、賓州、華盛頓特區、喬治亞州、明尼蘇達州及麻薩諸塞州上線，預計今年底前完成全美推廣。

【美國Uber前50大奇葩遺失物】

(1) 只剩2顆牙的假牙

(2) 母乳

(3) 人類頭髮

(4) 偶像唐尼奧斯蒙（Donny Osmond）的合照

(5) 電子腳鐐

(6) 420個甜甜圈

(7) 喬治華盛頓（George Washington）的出院證明（疑為惡搞文件）

(8) 一袋彈珠

(9) 氧氣瓶

(10) 黃金牙飾

(11) 全新的小冰箱

(12) 一只Louboutin紅底高跟鞋

(13) 汽車配線

(14) 活魚

(15) 人體模型

(16) 兩棵樹

(17) 印有自由女神的披風

(18) 價值200美元的Temu商品

(19) 雜草

(20) 貼滿水鑽的耶穌畫像

(21) 280公升的大魚缸

(22) 盒裝撞球桿

(23) 餐廳要用的魚肉

(24) 2支鍍鉻排氣管頭

(25) 隨身熱感應印表機

(26) 光頭頭套

(27) 一台洗碗機

(28) 工地防毒面具和安全帽

(29) 一根巫師魔杖

(30) 焊接防護面罩

(31) 2磅覆盆子爆漿軟糖

(32) 浴簾桿

(33) 用衛生紙包著的活動假牙

(34) 雪橇

(35) 警用無線電

(36) 客廳茶几

(37) 前一世代成員贊恩（Zayn Malik）的周邊商品

(38) 手銬

(39) 2套婚紗

(40) 骨盆植入物

(41) 20磅的鴨肉香腸

(42) 一整包活蝴蝶

(43) 桶裝丙烷

(44) 雙門大烤箱

(45) 打獵用涉水裝

(46) 兒童義眼

(47) 黑色聽診器

(48) 切肉機

(49) 廚房水龍頭

(50) 睡眠呼吸中止症治療儀器