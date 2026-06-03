迴轉壽司「狂淋洗碗精」惡搞拍片還PO網！　43歲日男被逮捕

▲日本一名男子在壽司店內惡搞拍片，最終遭警方逮捕。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／綜合報導

日本連鎖迴轉壽司品牌「濱壽司（はま寿司）」近日再度爆發食安惡搞事件，一名男子疑似在埼玉縣內某門市，將洗碗精等不明透明液體淋在輸送帶的餐點上，全程錄影後上傳至社群平台，引發大量網友譁然。埼玉縣警方已於6月3日以「妨礙業務罪」嫌疑，逮捕涉案的43歲無業男子新西悠太。

根據警方調查，新西悠太涉嫌於5月27日上午11時20分左右，在埼玉縣內一間濱壽司門市，將疑似洗碗精的黏稠液體澆灌在輸送帶上的壽司，同時將自己的惡搞行徑錄下，將影片發布至網路。

影片流出後，大批網友迅速轉傳，店家隨即收到大量客訴。由於畫面相當誇張，部分網友起初懷疑影片是由AI技術生成，也有人認為瓶中液體未必真的是洗碗精。然而多數討論者指出，不論液體為何，這類行為本身已嚴重衝擊公共衛生與消費者對迴轉壽司的信心，有網友更直言，「以後誰還敢安心吃迴轉壽司？」

事件曝光後，濱壽司官方根據影片中的設備外觀與餐盤設計，確認畫面「看起來確實是在旗下門市拍攝」，並立即展開內部調查追查實際店鋪地點。

官方聲明強調，此類行為絕對無法容忍，不僅破壞顧客安心用餐的環境，更可能直接危害其他消費者的健康，最終正式向警方報案。警方經過調查，最終鎖定43歲無業男子新西悠太，並將其逮捕。

這並非日本迴轉壽司業近年首度遭遇類似衝擊。2023年，「壽司郎」就曾爆發高中生舔醬油瓶的惡作劇事件，當時在全日本引發強烈公憤，業者更提出高額損害賠償求償，整個連鎖業界也因此加強店內監控與食品安全管理措施。