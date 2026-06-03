稱伊朗願談核計畫　盧比歐揭2階段框架「協議近在咫尺」

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2日宣稱，伊朗已同意就核計畫的某些方面展開談判，而德黑蘭1個月前還拒絕討論這些內容。他再度重申，雙方達成協議「近在咫尺」。

協議快達成 盧比歐揭2階段框架

盧比歐出席參議院外交委員會聽證時表示，談判很快就能取得進展，「我們眼前存在著這樣的前景，可能發生在今天、明天、或下週」。這是他有記憶裡以來，伊朗首次「同意談判他們核計畫的部分方面」，1個月前他們還不願這麼做。

盧比歐也提出更明確的2階段框架，首先是重啟荷莫茲海峽，而且伊朗必須明確宣布不收通行費、協助清除自行布設的水雷、承諾停止攻擊船隻，這些都是進入第2階段談判的條件，而非籌碼。

在第2階段，伊朗必須承諾處理高濃縮鈾庫存，並接受「嚴格且長期的限制，甚至取消鈾濃縮活動。」盧比歐強調，光是重啟海峽無法換取制裁解除，「任何制裁鬆綁都必須基於特定條件」，並且與伊朗核計畫掛鉤。

▼2026年5月8日，伊朗海軍向未知地點發射了一枚飛彈。（圖／路透）

伊朗軍事實力成謎 盧比歐堅稱大幅削弱

盧比歐宣稱，伊朗飛彈計畫、發射能力、無人機製造能力都遭大幅削弱，「沒有伊朗海軍了，它已經沉到海底，幾年後那裡很快就會成為一級釣魚勝地。」不過他坦承伊朗仍有很多無人機，「因為這些東西很容易生產，這是全球範圍普遍存在的問題。」

伊朗遭受美以聯合打擊後，真實軍事實力始終引發質疑。《紐約時報》5月報導指出，伊朗仍保有開戰前約7成的飛彈庫存。分析人士則認為，伊朗國防工業能力才遭受更大損害，超過85%彈道飛彈、無人機及海軍防衛產業基地已受損或遭摧毀。