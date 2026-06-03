美墨運毒地道曝光！　查獲1噸古柯鹼「價值14億」

▲美墨邊境發現地下隧道。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與墨西哥邊境一條秘密地道曝光，其設計精密、約590公尺長，從墨西哥蒂華納市（Tijuana）一路延伸至美國加州聖地牙哥一家商店。這條地道設有電力設施、加固牆體、通風系統與軌道系統，被用於走私價值逾4500萬美元（約新台幣14億元）古柯鹼。

偽裝折扣商店 地道藏在儲藏室地板下

CBS、法新社等報導，這條地道出口就藏在加州聖地牙哥一間名為Buy 4 Less的商店儲藏室地板下方，位置就在奧泰梅薩入境口岸（Otay Mesa Port of Entry）附近，也就是墨西哥蒂華納對岸。

這條地道深入地底約16.8公尺，從商店位置延伸至美墨邊境，越境後在墨西哥側又繼續延伸，全長約1933英尺（約590公尺），約1.4公尺高。

監視數月揪破綻 員工突現身形跡可疑

調查小組早在2025年12月便開始監視這間Buy 4 Less商店，起因是一批新的疑似員工突然現身，但這間商店幾乎沒有顧客進出，與正常零售門市的狀況不一樣。更引人起疑的是，這批人被目擊多次攜帶看似空的行李箱越境進入蒂華納。

聯邦探員一直等到今年5月29日才正式收網。當天，探員目擊有人把大型重物裝上一輛白色廂型車後駛離，停在附近街道上；隨後一名男子騎腳踏車靠近該車，從油箱蓋附近隱蔽位置取出鑰匙。經追查，此案共查獲逾2269磅（約1030公斤）的古柯鹼，市值逾4500萬美元。

當局針對Buy 4 Less商店展開調查，並在儲藏室地板下發現地道出入口，地道深入地底約16.8公尺、高達1.4公尺，全長約590公尺。

針對此案，有4名男子遭起訴，包括2名聖地牙哥居民與2名墨西哥人，年齡介於18歲至32歲之間。一旦罪名成立，將面臨最高終身監禁的刑罰。