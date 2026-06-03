改變世界的台灣人！韓媒點名「3大巨人」偉大成就　成科技領頭羊

▲黃仁勳、蘇姿丰被韓媒點名為改變世界的台灣巨人。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

輝達執行長黃仁勳預計4日訪韓，先前他曾在台灣宴請三星電子、SK海力士等南韓高科技企業高層，使台灣在半導體業的地位與發展歷程引發韓媒關注。韓媒點名，包括黃仁勳、蘇姿丰與張忠謀等3位台灣出身科技領袖，正深刻改變全球半導體版圖，成為焦點。韓媒稱讚其為「半導體巨人」，聚焦供應鏈合作動向與AI產業布局議題。

根據韓媒《首爾經濟》，全球市值居首的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，被形容為「半導體業拿破崙」。他出生台灣台南，9歲移民美國，30歲創立以圖形處理器（GPU）技術為核心的輝達，逐步奠定AI晶片霸主地位。報導提到，黃仁勳早年收到來自三星集團已故會長李健熙的親筆信，期盼能獲協助發展高速網路與遊戲產業，雙方自此建立長期合作關係。

該篇報導點名，被視為全球第二大GPU廠的超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）同樣出身台灣，且與黃仁勳為遠親關係，被台灣人視為「台灣誕生的兩位天才」。蘇姿丰自幼赴美發展，畢業於麻省理工學院，曾任職德州儀器與IBM，成功帶領AMD扭轉經營困境，從低評級公司重返市場主流。

至於全球最大晶圓代工企業台積電（TSMC），在台灣被譽為「護國神山」。創辦人張忠謀出生中國浙江省，在躲避日本侵略與國共內戰下遠赴美國求學，並任職德州儀器，最終在台灣政府邀請下創立TSMC，奠定全球半導體代工體系基礎。黃仁勳過去曾直言，「沒有台積電，就沒有輝達」，凸顯其關鍵地位。