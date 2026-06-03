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日本人妻「偷調包精子」成功懷孕！　綠帽夫離婚才知

▲▼孕婦,懷孕,生產,分娩。（圖／CFP）

▲日本一名人妻使用別人的精子，假裝是丈夫的精子，要求醫院進行不孕治療。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本京都一名男子與妻子分居並步入離婚協議階段，怎料妻子竟大膽偽造他的簽名與同意書，將「第三者的精子」帶到醫院，向醫生謊稱是「丈夫的精子」進行體外受精。不知情的醫院因此替女方進行了人工受孕，女方成功在2023年順利產下第二胎。直到離婚官司打到一半，妻子自爆懷孕，整件事才因此曝光。該名男子憤而向妻子與醫院提告上法院。

分居妻大膽偽造同意書「拿別人的精子植入子宮」

根據《讀賣新聞》報導，起訴書指出，這名男子與妻子在2020年1月為了生育第二胎，向京都市內一家醫院簽約進行不孕症治療，當時成功培育出受精卵並進行了冷凍保存。

夫妻兩人的感情卻在2022年1月急轉直下，雙方開始分居並進入離婚調解。沒想到，妻子竟然動起歪腦筋，她首先偽造了丈夫的簽名與同意書遞交給醫院，要求將之前解凍的受精卵植入子宮，但當時並未成功懷孕。

心有不甘的妻子竟再次偽造丈夫的同意書，並從外面取得了「第三者的精子」帶回醫院，同時向院方撒謊這是「丈夫新提供的精子」，要求重新進行體外受精。不知情的醫院在確認過「紙本同意書」後進行相關療程，女方也順利懷孕，並於2023年8月平安生下這名毫無丈夫血緣關係的「第二胎」。而該份紙本同意書的簽名也同樣是遭到偽造。

刑事告發！變調妻遭判刑1年6月　受害夫痛訴：生子決定權被剝奪

這場驚天大騙局一直到雙方進行離婚訴訟、妻子突然向男子坦承懷孕。男子無法接受自己平白無故成為爸爸，氣得直接對妻子進行刑事告發。日本法院2025年4月針對妻子偽造文書的行為做出判決，依法判處女子有期徒刑1年6個月、緩刑3年。

儘管如此，男子依然沒有平息怒火，他在3月26日正式向京都地方法院提起民事訴訟，指控醫院在接收「新精子」如此重大的醫療程序時，竟然完全沒有與男性本人當面進行確認或是打電話親自核對，存在嚴重的行政確認疏失，導致他「是否要繁衍後代的自我決定權」遭到嚴重侵害，要求醫院賠償1100萬日圓。

醫院拒絕認錯：沒有規定要看本人！綠帽夫含淚簽字「願意養沒血緣的孩子」

對此，醫院反駁稱，根據現行的醫療常規與法律，並沒有任何條款強制規定不孕症治療在每個階段都必須與丈夫進行「面對面」或「電話」的本人確認。院方強調，「當時沒有任何跡象或環境，能讓我們懷疑那口精子不是男方的，或者男方不同意治療。」

男子已在2025年正式與妻子完成離婚，然而雖然孩子與他無血緣關係，為了孩子，他仍選擇保留戶籍上的父子關係，並承諾未來將持續支付養育費。

 
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