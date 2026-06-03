台灣也在列　彭博：美國擬對主要貿易夥伴課徵「至少10%關稅」

▲2025年4月2日，川普在白宮針對關稅發表談話。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《彭博社》報導，美國正提議對大多數主要貿易夥伴的進口商品課徵至少10%關稅，這是在針對「強迫勞動」問題進行301條款調查後所做的決定。

根據美國貿易代表署（USTR）聲明，10%稅率將適用於來自加拿大、墨西哥、歐盟、台灣、英國等地的進口商品。

來自其他主要經濟體，包括中國、印度、日本、南韓、巴西、瑞士的產品，則將被徵收更高的12.5%關稅。

報導指出，美國總統川普正在尋求重建被美國聯邦最高法院否決的全面關稅壁壘。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在聲明中表示，「我們最重要的貿易夥伴們未能解決強迫勞動產品的進口問題，這令人無法接受」。他指出，這使得美國勞工被迫在不公平的競爭環境中應戰，「我們不會再容忍這種差距。」