黑熊破窗闖入！80歲嬤「拿滾筒當拐杖」成功嚇退　大吼：別小看我

記者羅翊宬／編譯

日本再傳熊闖民宅事件！岩手縣一名80歲獨居老婦高橋和子，5月31日晚間在家裡目睹一頭身長約1.5公尺的黑熊追趕愛犬，甚至撞破廚房紗窗闖入屋內。行動不便的她面對近在眼前的熊隻，沒有驚慌失措，反而拿起滾筒式地板黏把（黏毛滾輪）站到愛犬前方，張開雙手大聲怒吼，成功嚇退黑熊。

根據日媒《朝日新聞》，高橋和子住在岩手縣釜石市山區聚落最深處，丈夫30年前過世，長子則是去年離世，目前獨自一人生活。5月31日下午6時40分，她飼養的公柴犬「雅」突然不停狂吠，讓她立刻警覺到附近可能有熊隻出沒。

高橋表示，當地周邊有桃子樹、柿子樹，熊經常在黃昏時靠近住家覓食，她過去也曾多次目擊熊爬樹，因此並不陌生。不過這次與以往不同，平時只要聽到狗吠叫，熊大多會自行離開，但這次疑似因個性強勢的愛犬過度靠近吠叫，反而激怒了熊隻。

她發現體長1.5公尺的黑熊進入庭院後，開始追逐逃跑的愛犬。眼看雙方在屋外繞行數圈，距離愈來愈近，高橋趕緊打電話向警方與鄰居求助。為了救狗，她強忍腿腳不便，拿起手邊的滾筒式地板黏把當作拐杖，打開廚房落地窗將愛犬叫進屋內，再迅速關上紗窗。

原以為這樣就能化解危機，沒想到黑熊竟直接撞破紗窗闖進廚房。面對距離不到2公尺的龐然大物，高橋知道一旦遭攻擊恐怕凶多吉少，但她仍選擇站到愛犬前保護牠。

她回憶當時心想，「與其什麼都不做就被攻擊，不如放手一搏。」於是雙手張開、高舉滾筒黏把，朝黑熊大喊，「哇啊——！」、「別小看我啊！」她認為，只要讓熊覺得自己比牠更強大，或許就能阻止攻擊。

令人意外的是，黑熊似乎真的被突如其來的吼聲嚇到，當場轉身離開屋內。就在牠逃走後不久，警方與鄰居也趕抵現場協助。

雖然經歷驚險一刻，高橋和子卻不怨恨熊。她表示，幾年前曾在住家後方神社看過一對長相漂亮的熊母子，她笑稱這次闖入家中的熊「長得很俊」，說不定是當年那隻小熊長大後的模樣。

高橋認為，山區原本就是熊的棲息地，「這裡的原住民其實是熊」。她坦言，未來熊仍有可能還會再來找愛犬，但除了決定把狗養在室內外，生活並不會因此改變。她表示，「很多人說現在的熊沒有秩序、會攻擊人，但我覺得這裡的熊不是這樣，人與熊如何相處才是關鍵，因為我其實很喜歡熊。」