畫面曝光！伊朗發射飛彈無人機　稱鎖定美軍

▲伊朗媒體發布影片。（圖／翻攝自X@Tasnimnews_Fa）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）發布了一系列飛彈與無人機發射的影片，據稱是伊朗稍早對美軍發動報復性打擊的畫面。

根據在夜間拍攝的影片，顯示多枚大型飛彈與攻擊型無人機相繼升空。塔斯尼姆通訊社稱，這是對美軍侵略行動的回應，稱其攻擊目標包括美軍第五艦隊、一處空軍基地以及一處直升機基地。

此前，伊朗塔斯尼姆通訊社還發布其他多段影片，稱有革命衛隊無人機飛越科威特上空，當地可聽見清楚的爆炸聲響。

???? تصاویری از انفجار در پایگاه‌های آمریکایی کویت



منابع عربی: مردم محلی می‌گویند که چندین برخورد در پایگاه‌های آمریکایی کویت رخ داده است



گفته می‌شود حداقل ۳ موشک به سمت مقر آمریکایی‌ها در کویت شلیک شده است pic.twitter.com/rVBV8v4nBH — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) June 3, 2026

???? تصاویری از پهپادهای انتحاری سپاه پاسداران در آسمان کویت pic.twitter.com/zjh9UPkFz5 — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) June 3, 2026

???? تصادف در خیابان‌های کویت بر اثر تماشای موشکهای ایران pic.twitter.com/JpoMA9SD2s — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) June 3, 2026

伊朗塔斯尼姆通訊社指出，據信至少有3枚飛彈射向駐科威特的美軍。

美國中央司令部（CENTCOM）稍早證實對伊朗格什姆島（Qeshm Island）的地面控制站發動攻擊，同時協助科威特與巴林攔截伊朗發射的飛彈與無人機，而伊朗另外一波無人機企圖攻擊駐科威特的美軍，但未能造成影響，美軍擊落多架伊朗無人機。

根據美軍稍早發布的聲明，伊朗向區域鄰國發射多枚彈道飛彈，但均未成功命中目標，伊朗射向科威特的2枚飛彈不是中途解體，就是未能飛抵目標，另外射向巴林的3枚飛彈則遭美軍與巴林防空系統立即攔截。