黃仁勳4日訪韓！親自點名「想和學生談談」　將造訪首爾大學

▲6月2日，輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展SK海力士攤位前，與SK集團會長崔泰源合影。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計4日訪韓，期間將造訪首爾大學AI研究院與機器人研究所，希望能與學生直接交流。此次行程不僅包含參訪研究設施，黃仁勳更親自向校方表達「想與學生見面」的意願，引發外界關注雙方在實體AI（Physical AI）領域深化合作的可能性。

隨著AI人才競爭激烈，黃仁勳此行被視為強化產業與學界連結的重要動作。

根據韓媒《韓聯社》，黃仁勳預計4日晚間抵達南韓，並於8日造訪國立首爾大學AI研究院與機器人研究所，目前正與校方協調行程細節。訪問期間，研究團隊將安排各項核心技術展示，相關教授也將陪同出席。不過，此次行程最大亮點，並非單純的學術參訪，而是黃仁勳主動提出希望能與首爾大學學生面對面交流。

對此，校方則表示，「目前仍在與輝達方面討論交流方式。」

▲黃仁勳長女黃敏珊（Madison Huang）。（圖／達志影像）

據悉，輝達營運長、同時也是黃仁勳長女的黃敏珊（Madison Huang）才於今年4月造訪首爾大學機器人研究所，距今僅約兩個月。當時，她曾參與機器人技術展示，並與研究人員會談，如今將由黃仁勳親自到訪，被外界解讀為輝達對南韓學界研究資源的持續深化布局。

報導分析，輝達近年積極推動「實體AI」戰略，包含機器人模擬平台Omniverse、開發平台Isaac，以及人形機器人基礎模型GR00T等產品，持續擴展AI生態系；然而，在軟體與模擬能力之外，如何取得真實世界的硬體驗證與控制技術，仍被視為關鍵挑戰。

因此外界關注，具備機器人控制與AI研究能量的首爾大學，是否將成為輝達尋求產學合作與人才鏈結的重要夥伴。