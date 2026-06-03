盼結束以黎衝突　聯合國秘書長提3套方案「繼續維和」

▲2023年10月，聯合國維和部隊成員站在黎巴嫩南部的瞭望台上，觀察黎巴嫩與以色列邊境。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

8100人聯合國維和部隊在黎巴嫩南部的任務，預計12月31日屆滿終止。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）1日向安理會提出3套方案，允許聯合國維和部隊以其他形式繼續留在黎巴嫩，同時盼望協助結束以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間長達數十年的衝突。

提3方案 古特瑞斯強調監督重要性

古特瑞斯向安理會提出的3套方案，都將允許聯合國維和部隊繼續留在黎巴嫩，持續對以黎邊境「藍線」進行軍事監督，支持黎巴嫩部隊在該國全境的部署活動，並且加大結束戰鬥的政治努力。

3套方案的駐軍規模介於1980至5525人之間，其中包括部分非武裝軍事觀察員。他強調，駐軍規模最大的方案「最能有效觀察藍線全線動態發展」，並指出對藍線的軍事監控「至關重要」。

聯合國發言人杜賈里克（Stephane Dujarric）2日向記者表示，古特瑞斯希望安理會能盡快做出決定。

▼聯合國秘書長古特瑞斯。（圖／路透）

維和任務將到期 安理會要求具體方案

《美聯社》報導，聯合國維和部隊數十年來持續監控黎巴嫩南部、也就是真主黨據點。大約8100人的維和部隊任務，將於12月31日屆滿終止。但隨著當地情勢升溫，近期已有6名維和部隊成員喪生。

2025年8月，安理會在美國及以色列的強烈要求下，一致投票決定終止黎巴嫩南部的維和任務（UNIFIL），並要求古特瑞斯提出具體方案，允許聯合國維和人員繼續留在黎巴嫩，監督長達120公里的藍線。

2006年決議是什麼？

古特瑞斯1日致信安理會時也提到，以色列與真主黨之間不斷發生的敵意行為，顯示落實2006年決議的迫切性。他形容該決議是通往和平的核心框架，而「負責促進緩和緊張局勢，推動對話、聯絡與協調，並支援黎巴嫩武裝部隊」的聯合國軍事存在也不可或缺。

2006年決議要求真主黨解除武裝、以色列撤軍、黎巴嫩軍隊作為唯一武力部署全境，但上述要求迄今均未獲落實。