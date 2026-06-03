南韓地方選舉、國會補選登場！31萬人投入選務工作　預計傍晚開票

▲南韓3日進行全國性地方選舉。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（3）日舉行第9屆全國地方選舉與國會議員補選，投票作業從上午6時起在1萬4288個投票所順利展開，預計下午6時20分投票結束後立即進行開票。南韓中央選舉管理委員會指出，最快4日凌晨0時起當選結果將逐步明朗，若是激戰選區恐延至凌晨3至4時才能分出勝負，整體結果最快明日逐步揭曉。

根據《韓聯社》，南韓第9屆全國同時地方選舉與國會議員補選3日正式登場，此次投票從清晨6時（台灣時間清晨5時）起在全國1萬4288處投票所同步進行，目前整體流程「順利進行」。選民依規定前往各投票所完成投票後，將於傍晚6時20分投票結束，隨即展開開票作業。

依照選務規劃，開票程序在投票結束後立即啟動，首批開票結果預計於晚間7時30分起陸續公布。選委會評估，若票數差距較大的選區，最快可在4日凌晨0時左右確定當選人輪廓；但在競爭激烈的選區，則可能一路延後至凌晨3至4時才會明朗。

▲▼現任首爾市長、國民力量首爾市長候選人吳世勳，期盼角逐連任。（圖／路透）

整體開票流程包含開啟投票箱、依選舉類別分類選票、透過選票分類機初步整理後，再進行人工逐張複核與計票，並經委員審核後公布結果。由於本次選舉新增「人工複核計票」程序，相較2022年第8屆地方選舉平均約7小時40分鐘的開票時間，本屆開票作業時間可能略為延長。

南韓選務單位也指出，此次全國共設置258個開票所，動員約19萬7000名投票管理人員與11萬7000名開票人員，總計超過31萬人投入選務作業，以確保開票過程順利與準確。

至於國會議員補選部分，選委會預估結果可能在投票結束後跨越午夜才逐步明朗，若為競爭激烈選區，甚至可能延至4日凌晨3至4時才確定結果。選務人員指出，不同地區開票速度也會有所差異，部分地區可能較早完成統計。

▲南韓總統李在明、金惠景夫婦5月29日前往首爾市鐘路區進行地方選舉事前投票。（圖／達志影像）

本次選舉共涉及多個補選選區，包括首都圈及地方多個選區，被視為檢驗現任政府施政表現的重要政治指標。分析指出，此次選舉在政治意義上，被視為執政與在野陣營對政策路線與施政成果的關鍵對決，結果將牽動未來國政推動動能。

外界普遍認為，若共同民主黨等執政陣營勝出，將有助於強化中央與地方治理連動，提升政策推動力道；反之，若國民力量等在野勢力取得優勢，可能對後續政策推進形成牽制效應，甚至引發責任政治與內部檢討聲浪。政治觀察人士也指出，首爾與釜山等指標性選區的結果，將成為本次選舉的重要風向指標。