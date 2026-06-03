視中國為最大威脅！日防衛白書聚焦AI、無人機　憂中俄朝改變現狀

▲日本自衛隊隊員在鳥取縣境港市美保空軍基地走向C-2軍用運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本今年度《防衛白皮書》概要曝光，在中國持續擴張軍事實力、頻繁在台灣周邊海空域演訓之際，日方再度將中國軍事動向列為「前所未有的最大戰略挑戰」，強調反對以武力片面改變現狀。同時，日本也關注俄羅斯、北韓（朝鮮）軍事威脅，以及由AI與無人機主導的「新型態戰爭」，將強化與盟友合作及建設自身防衛能力。

根據《朝日新聞》、《日本放送協會》掌握的2026年度防衛白皮書概要，日本防衛省指出，透過武力單方面改變現狀或企圖改變現狀的行為，已對國際秩序構成嚴重挑戰，國際社會正步入「新的危機時代」，印太地區安全環境也日益嚴峻。

針對中國軍事活動，日本防衛白皮書延續去年用詞，指出中國軍事動向是「日本與國際社會的嚴重關切事項，也是前所未有最大的戰略挑戰」。報告提到，解放軍近年持續強化在日本周邊海空域活動，包括去年12月從航母遼寧艦起飛的中國戰機「殲-15」曾持續以雷達照射日本自衛隊戰機，以及中國航母在太平洋海域活動趨於頻繁等情況。

▲解放軍遼寧號航母殲-15艦載機起降訓練。（圖／日本國防衛省）

白皮書也特別關注台海局勢，指出中國2025年期間多次在台灣周邊舉行軍事演習，企圖將解放軍常態化活動塑造成既成事實，同時提升實戰能力。日本認為，中國軍方正持續擴大在區域內的軍事存在，相關動向值得高度警戒。

除了中國，日本也對中俄軍事合作深化表達憂慮。防衛白皮書提及，中俄兩國去年底曾出動轟炸機從東海（東中國海）飛往太平洋實施聯合飛行任務，顯示雙方軍事協調進一步加強，構成「重大關切」。

另一方面，北韓威脅同樣受到關注。白皮書指出，平壤當局正以極快速度持續推進飛彈研發，且透過與俄羅斯的軍事合作，未來恐進一步提升軍事能力，因此已成為比以往更加重大且迫切的威脅。

▲日本熊本陸上自衛隊健軍基地將部署可攻擊敵方、具備反擊能力的「12式陸基反艦飛彈」，圖片為該款飛彈的發射車。（圖／達志影像）

今年日本防衛白皮書新增「新型態戰爭」專章，分析俄烏戰爭經驗。報告指出，大量、低成本且種類多元的無人機已被廣泛投入戰場，AI技術也被運用於加速決策與作戰流程，使戰爭型態出現重大變化。為此，日本將加強無人機與AI技術運用，提升長期作戰所需的持續戰力與後勤能力。

白皮書強調，面對中國軍事崛起，日本必須結合整體國力，並深化與美國及理念相近國家的合作。防衛產業與技術基礎被視為「防衛實力」，未來將透過與盟友共享及採用相同裝備體系，建立能夠相互支援的安全合作環境。

這份2026年版《防衛白皮書》預計今年夏季提交日本內閣會議報告。