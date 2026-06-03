擔憂中國武統！台灣富豪「赴日投資買房」　日媒：熊本成避難堡壘

▲台積電在熊本設廠，吸引相關產業鏈進駐，形成產業聚落。（圖／記者高兆麟攝）

記者羅翊宬／編譯

隨著台積電（TSMC）進駐設廠，日本九州熊本縣菊陽町一帶掀起台灣資金投資熱潮，不僅半導體產業鏈帶動房市飆升，更出現台灣富裕階層搶購住宅作為投資與避險用途。日媒指出，部分投資人甚至將熊本視為「台灣有事」時的海外避難據點，使當地不動產市場與地緣政治風險緊密交織，地方城市快速走向國際化。

根據日媒《朝日新聞》，2025年初，在熊本當地經營不動產仲介公司的業者陳振興透露，最近來自台灣的詢問量明顯暴增，不少台灣人急於在熊本市區與菊陽町、大津町等地購置住宅與公寓，背後動機並不單純是自住需求，而是結合投資與避險考量。

報導指出，隨著中國在台灣海峽周邊的軍事活動愈趨頻繁，台灣社會對於「中國可能武力犯台」的憂慮明顯提升，部分富裕階層開始規劃海外資產與撤離方案。在此背景下，熊本因台積電設廠，被視為相對安全且具產業發展前景的地區。

▲台積電在熊本設廠，帶動周邊地價抬升。（圖／記者高兆麟攝）

台積電2021年宣布進駐熊本縣菊陽町，第1座工廠已於2024年底量產，第2座廠房亦持續興建中，整體投資規模約3兆日圓，日本政府補助超過1兆日圓。由於台積電為全球主要晶圓代工廠，替蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等企業生產晶片，在先進半導體製程的全球市占率高達9成，其供應鏈帶動上千家相關企業進駐，形成產業聚落。

報導提到，台灣半導體產業擁有的先進製程與技術，不僅是台灣的護國神山，更是捍衛台灣前線的「矽盾」，成為美國等西方國家不得不介入台海安全的關鍵力量。

這波產業效應也直接推升熊本地價。報導指出，2025年公示地價中，大津町年增約20%，菊陽町亦上漲約14.5%，周邊農地陸續轉為住宅與商業用地，房市熱度明顯升高。

▲台積電在熊本設立的第二座晶圓廠正在趕工興建。（圖／達志影像／美聯社）

不過值得注意的是，實際居住需求僅占台灣投資客約2成，多數物件被作為出租或民宿用途，甚至有部分長期閒置持有。儘管如此，市場仍持續吸引資金湧入。

一名來自台灣新竹的女性投資客受訪指出，選擇熊本的主要原因正是台積電，「只要台積電還在，就會有穩定的台灣社群」，甚至她還將台積電熊本廠區形容為「城堡」，在地緣政治風險升高時可以作為避難堡壘。

此外，日本財務省國際收支統計也顯示，台灣對日不動產相關投資近年急速增加，「其他非製造業」項目於2024年突破1000億日圓，2025年上半年亦達約750億日圓，增速甚至超越半導體等製造業投資。

分析人士指出，在美中對立與台海緊張升溫背景下，熊本已不僅是半導體製造基地，更逐步成為台灣資金布局與資產避險的重要節點，使地方城市加速邁向「準國際都市」格局。