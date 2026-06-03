快訊／伊朗發動新一波攻擊！　美軍：擊落多架無人機

▲圖為伊朗國旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國中央司令部（CENTCOM）表示，伊朗發動新一波無人機攻勢，企圖襲擊駐科威特的美國部隊。美軍指出，伊朗這波攻擊以失敗收場，美國防空系統成功擊落多架無人機，確保美國人員與資產未受任何損害。

An additional wave of Iranian drones attempting to attack U.S. forces in Kuwait failed to impact intended targets tonight. U.S. Central Command air defenses successfully downed multiple drones and ensured no American personnel or assets were harmed. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 3, 2026

最新通報的這波攻擊，發生在伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣稱針對科威特與巴林的美軍資產及基地發動攻擊之後，此舉是為報復美軍空襲伊朗格什姆島（Qeshm Island）一事。

美國中央司令部此前表示，美軍在伊朗格什姆島對軍事設施發動自衛性打擊，是為了回應伊朗在中東多地發動的攻擊企圖。

美軍提到，伊朗革命衛隊宣稱使用無人機與飛彈攻擊巴林境內的美國第五艦隊總部與該區域的美國空軍基地，這是錯誤不實的說法，伊朗對美軍的所有攻擊均失敗，都沒有命中目標，伊朗射向科威特的2枚飛彈不是中途解體，就是未能飛抵目標；另外射向巴林的3枚飛彈則遭美軍與巴林防空系統立即攔截。