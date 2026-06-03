颱風薔蜜「登陸日本」！關東發土石流、大雨4級警報　850航班取消

▲颱風薔蜜3日上午登陸日本，關東各地紛紛發布土石流、大雨警報。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

颱風「薔蜜」橫掃沖繩後，3日凌晨4時30分左右從和歌山縣南部正式登陸日本，目前以每小時40公里的速度朝東北東方向挺進，挾帶龐大雨量的線狀雨帶接連侵襲，東京都內多條河川都發布等級4的氾濫危機警報，神奈川縣、千葉縣則是各自發出等級4的土石流災害危險警報。受此影響，日本3日至少有760個國內航班與90多個國際航班取消。

根據日本時間3日上午10時的最新觀測，薔蜜颱風目前位於靜岡縣御前崎市西南西邊海域約60公里（北緯34.3度，東經137.5度），以每小時40公里速度，向東北東行進。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺。

氣象廳緊急召開記者會示警

日本氣象廳3日上午召開緊急記者會，宣布和歌山縣最南端的古座川已正式氾濫，強調當地居民的生命安全岌岌可危。氣象廳發言人指出，部分地區目前可能已無法安全完成撤離，呼籲民眾應立即轉移至地勢較高且不易遭洪水淹沒的位置，同時需密切配合地方政府發布的疏散指示。氣象廳對古座川流域發布了最高等級的5級洪水危險警報，此為日本洪水警戒系統的最高級別。

關東神奈川千葉東京同步拉警報

隨著薔蜜深入本州，關東地區危險等級持續升高。神奈川縣的葉山町、橫須賀市、藤澤市、逗子市、三浦市均發出4級土石流災害危險警報，鎌倉市、橫濱市南北兩區、川崎市等地則收到4級大雨危險警報。

千葉縣的南房總市、勝浦市、鴨川市、夷隅市等6個市町也相繼收到土石流災害或大雨警報，東京都品川區發出4級大雨危險警報，大田區則拉起4級土石流災害危險警報。

▲薔蜜襲擊沖繩，那霸市路樹慘遭折斷。（圖／達志影像／美聯社）



東京都市區河川全面進入氾濫危險狀態

流經東京都心的神田川，以及流經目黑區的目黑川、杉並區的善福寺川、三鷹市與世田谷區之間的野川與仙川，全數發出4級氾濫危險警報。氣象廳提醒流域居民應盡速轉往2樓以上避難，並特別警示地下商場、地下鐵站等地下設施面臨積水倒灌的高度風險，要求民眾務必提高警覺，切勿輕忽。

薔蜜過境九州四國時已帶來重創

在登陸和歌山之前，薔蜜已相繼掃過九州與四國，氣象廳當時分別對宮崎縣及德島縣發出4級洪水危險警報，並敦促高風險地帶的所有居民儘速完成撤離。

交通大亂逾760班機停飛

受颱風影響，日本3日約760個國內航班與90多個國際航班遭到取消，部分JR路線及新幹線服務亦宣告停駛，旅客出行受到影響。

持續降雨威脅仍未解除

氣象廳預測，薔蜜將沿太平洋沿岸持續向東移動，預計至4日清晨6時，東海地方與關東甲信地區的24小時累積雨量可能達到200毫米，東北地區則估計落在120毫米左右。