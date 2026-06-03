美F-15E飛行員「5周內被連續擊落2次」奇蹟生還！　越戰後第一人

▲伊朗4月3日擊落了一架美軍F-15E戰機。（圖／伊朗國家媒體）



記者王佩翊／編譯

美國與伊朗爆發的激烈戰爭期間，一名美國空軍F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）飛行員在短短不到一個月的時間內，連續兩次遭遇墜機、被擊落的重大空難，但他兩次都奇蹟般地死裡逃生。軍方高層直言，該名姓名至今被列為最高機密的飛行員，是越戰以來，美國空軍首名在同一場衝突中被擊落兩次的飛行員。

第一次擊落：在科威特被「隊友」背刺！防空部隊手滑誤擊

根據軍事新聞媒體《High Side》最新報告，這名飛行員3月2日在科威特遭到友軍誤擊。當時3架美軍F-15E打擊鷹戰機正編隊執行任務，不料在行經科威特上空時，科威特國防軍的地面防空部隊竟然發生嚴重失誤，「不小心」鎖定並朝這3架美軍戰機開火。

猛烈防空砲火瞬間重創戰機，導致機上共6名機組人員被迫在空中啟動緊急彈射。幸運的是，這6名飛行員與武器官最終都安全降落在盟國的領土上。

雖然剛經歷生死關頭，但這群飛行員仍在4周後就重新坐上戰鬥機駕駛艙，返回戰場執行任務。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）當時還高調大讚這群飛行員的英勇行為。

第二次擊落：伊朗上空遭砲火重創！武器官重傷「山區躲懸賞」

沒想到其中一名飛行員4月初駕駛著F-15E戰機執行任務時，在伊朗敵軍上空遭到猛烈砲火直接命中。戰機瞬間化為火球，當時機上2名飛行員在毫無防備的情況下，直接彈射墜落進敵方領土。

飛行員4月3日在墜機後第一時間成功獲救，然而機上的另一名美軍空軍上校武器官在彈射墜落時受傷，伊朗政府也隨即對他發布了高額的「懸賞通緝令」，導致他不得不拖著重傷的身體在敵境逃亡。

美軍隨即啟動最高級別的搜救機制，搜救團隊最終透過軍事衛星與數位追蹤技術，鎖定該名武器官正躲藏在險峻的扎格羅斯山脈（Zagros Mountains）一處隱密山洞中避難，並成功將人安全接回。

越戰以來第一人！5星期內連摔兩次 軍方高層驚訝

《High Side》引述多名美軍軍方官員的說法指出，這名匿名飛行員在短短5個星期之內連續被擊落、彈射兩次，「幾乎可以百分之百肯定」是自越南戰爭以來，美軍第一名在同一場軍事衝突中，連續被擊落兩次還能活著回來的固定翼戰機飛行員。不過中央司令部目前對此拒絕發表任何評論。