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男搭機亂開逃生門「怒掐空服員」　秒遭黑帶高手壓制封印

▲▼強開逃生門！男想跳機「失控怒掐空服員」　邊疆航空緊急迫降。（圖／翻攝X、IG@longood135）

▲眾人合力制伏失控男乘客。（圖／翻攝X、IG@longood135）

記者吳美依／綜合報導

美國邊疆航空（Frontier Airlines）一名男乘客企圖強行打開機艙逃生門「跳機」，隨後又試圖闖入駕駛艙，甚至攻擊空服員。幸好，他很快就被一名擁有巴西柔術黑帶資格的乘客壓制，並在客機轉降邁阿密後立刻被捕。

《紐約郵報》引述美國聯邦航空總署（FAA）聲明報導，這起事件發生於5月31日，邊疆航空3345號班機從波多黎各聖胡安（San Juan）起飛，原定飛往芝加哥，但因機組人員通報「乘客干擾事件」，緊急迫降邁阿密國際機場。

根據邁阿密-戴德郡（Miami-Dade）警方說法，該名男子宣稱想要下飛機，試圖打開機艙逃生門，被空服員要求坐下並住手後，竟改往機艙前方衝去，試圖闖入駕駛艙。

男子首次被成功阻止後，一名休班的男性空服員主動坐到他旁邊協助壓制。未料空服員中途起身如廁時，竟遭男子搶奪包包並出手掐喉。

根據機上乘客拍攝的影片，前職業綜合格鬥選手、持有巴西柔術黑帶的隆古德（Josh Longood）一個箭步衝上去，與其他人合力制伏男子，並以束帶將其雙手綁住。

客機於當地時間中午時分安全降落邁阿密，涉事男子立刻被警方逮捕，並以傷害輕罪罪名起訴，其身分目前尚未公開。

邊疆航空發言人證實確有此事，並稱執法人員登機將該乘客帶離後，班機在數小時後順利繼續飛往芝加哥。

隆古德事後在Instagram貼出與被制伏男子的合照，「拍完這些照片後，他掙脫了束帶，所以我只能一路壓著他，直到緊急降落邁阿密。還好我淺眠，事發時我就坐在他後面一排。」

他很高興大家都平安到家，但也幽默表示，「希望我的下次飛行能夠無聊一點。」

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