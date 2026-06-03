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關稅又來？美301調查結果「未來幾週公布」　70多國剉咧等

▲▼ 美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／路透）

▲美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）2日表示，根據《1974年貿易法》（Trade Act of 1974）第301條款，針對70多國進行的調查結果將在未來幾週公布，引發關稅戰再起的擔憂。

301調查結果將公布　外界憂新一波關稅

葛里爾接受CNBC採訪時，被問及最高法院裁定「對等關稅」非法之後，關稅缺口該如何彌補。他表示，「我們正在調查不同國家的特定不公平貿易行為」，對象涵蓋超過70個國家，並且「將在未來幾週公布結果報告」。

據悉，接受調查的國家包括中國、日本、南韓等美國主要貿易夥伴。

葛里爾也表示，「如果我們發現不公平貿易行為，結構性產能過剩、強迫勞動等情況，我們將提出解決這些問題的方案」，這可能包括關稅或其他貿易措施，各國也將有機會發表意見。

他說，「我無法事先評斷結果，但我們確實知道，全球持續存在不公平貿易行為」。

法源快到期　川普政府盤算曝光

川普政府「對等關稅」遭美國聯邦最高法院裁定違法後，為了立刻維持住關稅底線，於今年2月火速改依《1974年貿易法》第122條款（Section 122），對全球全面加徵10%關稅。

這項條款授權總統在面臨國際收支赤字等危機時，可在未經國會同意下，對進口商品課徵最高15%關稅，但最長只能維持150天。

美方原先的算盤是，等這150天的期限在7月一到，就要改用同法案的第301條款（Section 301），針對「不合理或歧視性」的外國貿易行為展開調查，並以新關稅措施取代。

川普10%關稅7月到期　美貿易代表：可能重新起徵

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