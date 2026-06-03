伊朗開轟科威特、巴林！　美軍：啟動自衛打擊

▲圖為3月科威特國際機場因無人機襲擊事件冒出濃煙。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

波斯灣局勢再度急劇升溫。伊朗宣稱向科威特境內美軍基地發射飛彈報復美軍襲擊，巴林更一度響起空襲警報；美軍則表示已在伊朗格什姆島（Qeshm Island）對軍事設施發動自衛性打擊，並稱伊朗射向科威特與巴林的飛彈大多遭攔截或未擊中目標。

巴林、科威特遭伊朗攻擊

巴林內政部3日凌晨發布警報，要求民眾保持冷靜並立即前往最近的避難場所。此前不久，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）宣稱已向科威特境內的「敵軍基地」發射飛彈。

與此同時，科威特軍方表示，防空系統正在攔截來襲的飛彈與無人機攻擊。伊朗國營媒體隨後報導，伊朗部隊已鎖定兩座供美軍使用的科威特空軍基地發動攻擊。

美軍打擊伊朗設施

另一方面，美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍稍早對位於伊朗格什姆島的一處軍事地面控制站實施「自衛性打擊」。中央司令部指出，這次行動是為回應伊朗在中東多地發動的攻擊企圖；美軍聲明表示，伊朗向區域鄰國發射多枚彈道飛彈，但均未成功命中目標。

根據美方說法，伊朗射向科威特的2枚飛彈不是中途解體，就是未能飛抵目標；另外射向巴林的3枚飛彈則遭美軍與巴林防空系統立即攔截。中央司令部強調，美軍人員並未在此次事件中受傷。

革命衛隊警告：只是初步回應

不過，伊朗革命衛隊則提出完全不同的說法。革命衛隊表示，對科威特的飛彈攻擊是為了回應美軍稍早對格什姆島發動的「公然且赤裸裸的侵略」。革命衛隊宣稱，伊朗至少向科威特發射10枚彈道飛彈，並警告這只是「初步回應」，未來將採取規模更大、威力更強的報復行動。

截至目前，美伊雙方對於攻擊先後順序與實際戰果的說法存在明顯分歧，相關資訊尚無法獨立核實。不過，隨著伊朗、科威特、巴林及波斯灣周邊地區接連出現飛彈與空襲警報，外界擔憂原本已陷入僵局的美伊和平談判恐進一步受到衝擊。