以色列又空襲黎巴嫩南部　真主黨反擊

▲圖為此前以色列發動攻擊之後，黎巴嫩南部地區冒煙。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

在美國總統川普宣布以色列與真主黨（Hezbollah）達成部分停火協議後，以色列2日未再空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），但南部地區戰火仍未平息。黎巴嫩政府表示，根據協議內容，以軍將停止攻擊貝魯特及其周邊地區，作為交換條件，真主黨則停止對以色列發動攻擊。

以色列、黎巴嫩互轟

這項協議是在伊朗警告以色列持續攻擊黎巴嫩可能危及美伊和平談判後，由川普於2日晚間宣布。不過停火生效後不久，以色列軍方表示攔截了2枚從黎巴嫩射向以色列北部的飛行物；真主黨則稱，已對位於黎巴嫩南部的以軍部隊發動攻擊。

黎巴嫩官員表示，以軍在南部地區的軍事行動仍持續進行，多個地點傳出空襲與砲擊。

以軍襲擊醫院建築群 強調醫院非攻擊目標

黎巴嫩衛生部指出，以軍2日下午空襲南部港口城市泰爾（Tyre）一處鄰近賈巴爾阿梅勒醫院（Jabal Amel Hospital）的建築群，造成4人死亡、127人受傷，其中39名傷者為醫院工作人員，另有4人傷勢危急。

3日的醫院周邊幾乎成為廢墟，混凝土碎塊與扭曲鋼筋散落四處，受損車輛警報聲與斷裂電線發出的聲響迴盪在空蕩街道上。

醫院院長姆魯耶（Wael Mroueh）表示，事發時院內正在照顧病患與流離失所民眾，「一切都和平常一樣，突然間『轟』的一聲爆炸發生了，事前完全沒有任何警告。」

姆魯耶否認醫院附近存在任何軍事目標，並批評以色列攻擊醫護與救援人員，「以色列敵人攻擊記者、救護人員與醫療人員，對他們而言沒有差別，他們只想把我們趕出自己的國家。」

以色列軍方則表示，攻擊目標是當地的「真主黨恐怖基礎設施」，並承認爆炸造成醫院受損，但強調醫院並非攻擊目標。以軍同時指控真主黨利用民用設施與人口密集區作為掩護，但未提供相關證據。

黎巴嫩衛生部統計，自這波衝突升高以來，過去3個月已有128名醫護與救護人員死亡，另有159起針對救護車與醫療設施的攻擊事件。