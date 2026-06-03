40歲吃喜酒「回包20年前金額」戰翻　專家突破盲點

▲日本近日一篇探討婚禮禮金文化的文章引發熱烈討論。（示意圖／CTWANT提供，下同）

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隨著晚婚與再婚比例逐年增加，越來越多人選擇在40歲以後步入婚姻殿堂。然而，當人生進入不同階段，參加婚禮時所包的禮金金額是否也該隨之調整？日本近日一篇探討婚禮禮金文化的文章引發熱烈討論，焦點落在一個看似簡單卻充滿爭議的問題：如果20年前朋友結婚時包了2萬日圓禮金，如今輪到自己辦婚禮，對方也回包2萬日圓合理嗎？

日本網站Financial Field報導，根據全日本冠婚葬祭互助協會公布的《2023年度婚禮相關調查報告》，目前日本民眾出席朋友婚禮時，最普遍的禮金金額約為3萬日圓。雖然過去傳統認為偶數金額象徵「分離」，因此禮金多以奇數為主，但近年來2萬日圓因被解讀為象徵「成雙成對」，逐漸被部分民眾接受。

不過，外界普遍認為，若是20多歲、剛出社會的年輕人因收入有限僅包2萬日圓，通常能獲得理解；但若到了40多歲，仍維持同樣金額，難免讓新人感到有些不合時宜。文章指出，許多人對於40歲友人只包2萬日圓感到介意，關鍵並非單純比較數字大小，而是婚禮成本早已與20年前不可同日而語。

近年受到通膨影響，日本婚宴相關支出持續上漲，無論是餐飲費用、食材成本還是人力支出，都大幅增加。目前日本婚禮中，一名賓客的餐飲與酒水費用平均約需2萬日圓，加上約5000日圓的伴手禮或回禮支出，新人平均需負擔約2萬5000日圓成本。換句話說，如果賓客只包2萬日圓，新人等於每邀請一位賓客就要額外貼補約5000日圓。

因此，在現今物價水準下，2萬日圓已不再像20年前足以負擔賓客相關開銷，甚至可能被認為連自己的餐飲費都未完全支付，更遑論表達祝福心意。然而，也有人認為，禮金本質上是一種人情往來。若當年收到的金額就是2萬日圓，如今以相同金額回禮，某種程度上也符合公平原則。

專家指出，婚喪喜慶的禮儀文化，重點不在於與過去逐筆對帳，而在於考量當下的社會環境與個人身分。即便當年2萬日圓屬於合理範圍，如今經過20年物價變化與人生階段轉換，若仍拘泥於過去金額，反而可能忽略了當前應有的禮數。

當然，並非所有40多歲民眾都擁有寬裕的經濟條件。房貸、子女教育費、長照責任及退休準備等支出，往往讓中年家庭承受沉重壓力。因此，即使有人選擇包較低金額，也未必代表缺乏誠意或故意失禮。有觀點認為，新人若因此感到不舒服，其實是人之常情，因為婚禮成本確實增加不少；但同時也應理解對方可能只是依循過往經驗回禮，並非刻意輕視這段友誼。

文章最後指出，20多歲時的2萬日圓與40多歲時的2萬日圓，背後代表的經濟能力與社會期待已截然不同。在婚禮禮金文化中，比起執著於過去收過多少，更重要的是根據當前的年齡、身分與社會現況展現適當心意。而對於收到較低禮金的一方而言，若能將其視為過去人情往來的延續，以更成熟的角度看待，也許更有助於維繫長久友誼。

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