美軍射地獄火！　油輪違反封鎖闖伊朗哈格島遭轟

記者張靖榕／綜合報導

美國中央司令部（CENTCOM）3日表示，美軍在執行對伊朗港口的封鎖行動期間，向一艘前往伊朗主要石油出口港的油輪發射地獄火飛彈（Hellfire missile），擊中船舶輪機艙，使其失去動力並無法繼續航向伊朗。

▲美軍對違反封鎖船隻開火。（圖／翻攝X）



美軍擊中一艘油輪

中央司令部聲明，這艘懸掛波札那國旗的油輪「萊西號」（M/T Lexie）當時正航行於國際水域，目的地為位於波斯灣的哈格島（Kharg Island）。美軍多次向萊西號發出警告，要求其停止前往伊朗港口，但船員未予理會，也未遵守美方針對伊朗港口封鎖措施所發布的命令。

聲明表示，「一架美軍軍機最終向該船輪機艙發射一枚地獄火飛彈，使船隻失去動力，阻止這艘油輪抵達伊朗。」

哈格島是伊朗最重要的原油出口樞紐，負責處理約90％的伊朗石油出口。美軍並未說明此次攻擊是否造成人員傷亡。

美軍一周內第二度對商船採取行動

這是美軍近期第二度對前往伊朗的商業船舶採取類似行動。中央司令部先前才證實，上周末另一艘駛向伊朗港口的船隻也遭美軍飛彈擊中輪機艙而失去動力。

美國自4月起持續執行對伊朗港口的海上封鎖措施，試圖迫使德黑蘭在核計畫與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）問題上做出讓步。中央司令部表示，自封鎖行動展開以來，美軍已使6艘船舶失去動力，並迫使122艘船隻改變航線。