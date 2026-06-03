人夫偷偷炒股大賺230萬！　「1原因」笑不出來

▲韓國一名男子近日瞞著妻子進行股票投資，意外獲利超過1億韓元（約新台幣230萬元）。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

韓國一名男子近日瞞著妻子進行股票投資，意外獲利超過1億韓元（約新台幣230萬元），卻苦惱該如何向妻子坦白，引發網友熱烈討論。相關貼文發布於南韓職場人士匿名社群後，迅速吸引大批網友留言，對夫妻間的財務透明與信任問題展開辯論。

韓媒報導，根據貼文內容，發文的A先生（化名）表示，自己在妻子不知情的情況下投入股市，恰巧搭上韓國股市上漲行情，累積獲利已突破1億韓元。他透露，妻子一直以為自己僅從事定存與儲蓄理財，且個性相當保守，不僅從未接觸股票投資，也對相關投資行為抱持排斥態度。

A先生坦言，自己並非為了隱瞞資產或存私房錢，而是希望透過投資增加家庭財富，因此才選擇自行研究後投入市場。他強調，投資過程中並未使用任何貸款或槓桿工具，所有資金皆來自個人存款。他目前最大的困擾並非投資本身，而是如何向重視誠信的妻子說明這段隱瞞已久的經歷。

「我不是想炫耀，也不需要被稱讚，我的錢就是家庭的錢。」A先生表示，自己希望能夠坦白告知妻子真相，同時繼續持有現有投資部位。然而，由於妻子非常討厭被欺瞞，他擔心即使最終獲利，仍可能因隱瞞事實而影響夫妻感情，因此特地上網向網友請益。

對此，不少網友建議他儘快誠實說明，並坦承自己隱瞞的原因。有人認為，應向妻子表達歉意，同時說明自己希望改善家庭經濟狀況的初衷，以及投資前所做的研究與準備，或許能獲得理解。也有人指出，既然投資已經獲利，現在坦白總比未來被發現更好，但若打算持續投資，則應事先規劃風險管理措施，包括未來若出現虧損時的應對方案，以增加妻子的信任感。

不過，另一派網友認為，問題核心並非投資賺錢與否，而是夫妻間的信任關係，「夫妻最大的資產是信任」、「若今天是虧損而非獲利，後果可能截然不同」；更有人直言，未經配偶同意進行高風險投資，本身就可能對婚姻造成傷害。

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