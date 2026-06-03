南韓17歲女高生慘死！　凶手2天前才「性侵監禁」同事13小時

▲南韓17歲女學生慘遭殺害。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

南韓光州日前發生一起震驚社會的「女高中生刺殺案」，一名年僅17歲的女學生在返家途中，遭陌生男子張允基（音譯，Jang Yun-ki）殘忍殺害。案發初期，犯嫌張男宣稱因生活不順、厭世才「隨機殺人」，意圖將罪行輕量化。然而，光州地方檢察廳經過深入補強偵辦，揭開了張男隱瞞的恐怖動機，他真正的犯案目的是「綁架與性侵」。

隱瞞動機遭戳破！檢方揭露「預謀性暴力」

根據《韓聯社》報導，光州地方檢察廳刑事3部正式以「強姦殺人罪」等嫌疑將張男起訴。檢察官調查發現，案發當日，張男先是在街頭徘徊，尋找目標並尾隨了被害女學生約15分鐘，隨後企圖從背後將其制伏並強行拖往車輛方向，意圖進行性侵。當女學生劇烈抵抗時，張男便殘忍地掏出預藏的凶器將其殺害。

檢方指出，張男的手法與其2天前對一名同事的犯行完全吻合。據調查，張男當時曾闖入該同事家中將其制伏並性侵，甚至囚禁長達13小時，手段極其凶殘。檢察官認定，張男並非單純的「分洩憤恨」或「隨機殺人」，而是有計畫性的性犯罪預謀。

罪加一等！從「一般殺人」升級為「強姦殺人」

由於案發初期警方僅以一般殺人罪移送，該罪名最低刑期為5年；但經檢方補強偵查，確認其具備性侵意圖並致人於死，依據《性暴力犯罪處罰特例法》中的「強姦殺人罪」起訴，該罪名的刑度僅有死刑或無期徒刑，刑罰力道大幅加重。

此外，檢方查出張男不僅是殺人犯，更是一名「慣犯」。他在擔任社會服務要員期間，曾多次偷拍國中女學生的身體隱私部位。公訴罪名中也一併包含了針對越南同事的強制性交致傷、殺人預備、非法監禁及跟蹤騷擾等多項重罪。

父母心碎哀求：盼法律給予最嚴厲制裁

被害少女李采媛（音譯，Lee Chae-won）的家屬悲痛表示，女兒的未來在瞬間被剝奪，父母這輩子將活在無止境的地獄與痛苦中。家屬為了不讓社會遺忘女兒，日前已公開女兒的姓名與肖像，並透過聲明絕望呼籲：「懇請法庭能給予法律允許範圍內最嚴厲的處罰，以慰女兒在天之靈。」

南韓法務部長正成浩（音譯）也強調，此案突顯了檢方「補強偵查」的重要性。若非檢方在移送後進行徹底盤查，張男隱藏的性暴力動機恐被掩蓋。隨著南韓檢察系統偵查權的調整，此案也成為討論檢方是否應保留直接偵查權的指標性案例。

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