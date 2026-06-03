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黃仁勳1句話Marvell漲超30％！美股收紅創新高　標普站上7600點

▲▼NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳全球媒體問答。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

在就業數據亮眼、中東局勢趨緩及AI智慧的三大利多題材加持下，美股2日三大指數同步收紅，同時改寫新高，標普500指數首度站上7600點。其中因輝達創辦人黃仁勳的光環加持下，邁威爾科技（MRVL）直接大漲32.52%。

黃仁勳在公開場合提及邁威爾科技，直接預測「Marvell 有機會成為下一家市值突破兆美元的半導體企業。」這句話直接讓邁威爾科技直接大漲超過32％或71.36美元、收290.79美元。其他個股表現，台積電ADR（TSM）漲11.06美元或2.54％、收446.69美元；輝達（NVDA）跌1.54美元或-0.69%、收222.82美元。

▲▼美國晶片製造商邁威爾科技（Marvell）中國區大裁員。（圖／翻攝自集微網）

▲美國晶片製造商邁威爾科技（Marvell）。（圖／翻攝自集微網）

道瓊工業指數上漲 228.91 點，或 0.45%，報 51,307.79 點。
那斯達克指數上漲 7.09 點，或 0.03%，報 27,093.90 點。
S&P 500 指數上漲 9.82 點，或 0.13%，報 7,609.78 點。
費城半導體指數大漲 760.62 點，或 5.87%，報 13,726.27 點。

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