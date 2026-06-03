美認定巴西涉不公平貿易　擬祭25%懲罰關稅

▲美國貿易代表葛里爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國川普政府擬對巴西祭出新一輪懲罰性關稅，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，華府認定巴西在數位貿易、智慧財產權保護、乙醇市場准入及非法砍伐森林等領域存在不公平貿易行為，因此提議對多項巴西輸美商品加徵25％關稅。

美認定巴西有「不公平貿易行為」

路透社報導，美國貿易代表署（USTR）1日表示，這項措施是根據1974年《貿易法》301條款提出，涵蓋電子支付服務、優惠關稅制度、智慧財產權保護以及乙醇市場准入等多個領域。

美國貿易代表署指出，去年啟動對巴西不公平貿易行為調查後，認定部分政策「不合理，對美國商業造成負擔或限制」，因此建議祭出新的懲罰性關稅措施。

根據目前規劃，美國將就此方案展開公眾意見徵詢，截止日期為7月15日。不過，牛肉、咖啡、稀土與其他金屬、能源產品及飛機零組件等重要商品，將不納入此次關稅清單。

葛里爾表示，由於豁免範圍相當廣泛，這項措施屬於「相當細緻」的安排。他並透露，美國未來數周還將公布更多依據301條款進行的調查結果。葛里爾強調，美國有必要透過提高關稅來修正龐大的貿易逆差問題。

巴西斥美政治手段

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則對美方提案表達不滿。他批評美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）正持續與拉丁美洲對立，並質疑華府政策背後的政治意圖。

2名熟悉內情的巴西官員向路透社表示，美方提出的新關稅理由，忽略巴西政府過去數個月所提出的多項反駁與說明，因此巴西方面認為，此次措施更多是出於政治考量，而非單純的技術或經貿因素。

截至目前，巴西外交部尚未對美方最新提案發表正式評論。