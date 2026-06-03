盧比歐稱「伊朗最高領袖仍在世」　敦促伊朗接受美談判條件

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2日表示，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）目前仍然在世，且近期在伊朗政務與決策中的角色愈來愈活躍。他同時重申，美國希望與伊朗達成協議，但德黑蘭必須在核計畫與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）問題上做出重大讓步。

法新社報導，盧比歐當天出席美國聯邦參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）聽證會時表示，「我認為有跡象顯示，他在某種程度上愈來愈積極參與事務。」

現年56歲的穆吉塔巴是在其父親哈米尼（Ali Khamenei）於2月28日美國與以色列聯手發動空襲身亡後，接任伊朗最高領袖。穆吉塔巴在戰爭期間曾傳出受傷消息，自就任後一直未公開露面，外界對其健康狀況與實際掌權程度持續關注。

盧比歐表示，美方仍希望透過外交途徑解決爭端，「我們眼前有這個可能性，可能今天就發生，也可能是明天或下周。」不過，他強調，伊朗若想換取制裁解除，必須接受美方提出的條件，包括重新開放荷莫茲海峽並保證航行自由。

盧比歐說，「他們必須非常明確地宣布『海峽現在開放了，我們不會收取費用』。我們將協助清除他們設下的水雷，而且他們不得朝船隻開火。」

除了海峽問題外，美方也要求伊朗在核計畫上做出更大讓步。盧比歐指出，德黑蘭必須同意接受長期且嚴格的限制，甚至討論終止濃縮鈾活動，「他們必須同意就嚴格與長期的限制，或甚至是取消濃縮活動進行談判。」

盧比歐強調，「伊朗之所以遭制裁，是因為他們高度濃縮鈾；伊朗之所以遭制裁，是因為他們的核子活動。如果他們同意放棄那些行為，制裁就會解除。」