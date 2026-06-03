「我不能呼吸！」18歲男大生遭刺心臟　警不信還上銬…臨終畫面曝

▲英國18歲男大生遭刺殺，死前痛苦求救9次，卻被警方誤當成嫌犯強行上銬，引發全英怒火。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

英國18歲大學生亨利．諾瓦克（Henry Nowak）去年12月在英格蘭南安普敦街頭遭刺殺身亡，警方近日公布案發現場密錄器畫面後，引發全英震撼。影片顯示，身受重傷的諾瓦克倒臥地面時，不斷向員警表示「我被刺傷了」、「我不能呼吸」，甚至至少9度喊出「我不能呼吸」，卻仍遭警方上銬並以涉嫌攻擊罪名逮捕，最終傷重不治。事件曝光後，不僅引發警方執法爭議，也掀起英國社會對種族與執法公平性的激烈討論。

兇手謊稱遭種族歧視 警方一度誤信

案發於2025年12月3日晚間，當時18歲的諾瓦克與朋友聚會後獨自返家，途中遇見23歲男子迪格瓦（Vickrum Digwa）。法院審理指出，雙方原本互不相識，衝突起因於諾瓦克注意到對方攜帶刀具後開玩笑詢問對方是否是「壞人」，並以手機拍攝。之後雙方爆發肢體衝突，迪格瓦持長達21公分的刀刃刺向諾瓦克胸口、腿部及臉部。

警方抵達現場後，迪格瓦卻向員警聲稱自己遭到種族歧視攻擊，還指控諾瓦克扯下他的頭巾。警方密錄器畫面顯示，員警一開始將注意力集中在迪格瓦身上，詢問其是否受傷，而倒在地上的諾瓦克則不斷重複表示自己遭刺傷、無法呼吸，但員警甚至回應：「我不覺得你有被刺傷，兄弟。」

This body cam footage is extremely shocking.



You can hear Henry Nowak’s pleas about being unable to breathe.



And you can hear how the police dismissed them and failed to take action to try to save his life.



This is not just about knife crime. This is about police failure, poor… — Suella Braverman (@SuellaBraverman) June 1, 2026

「我不能呼吸」喊了9次 失去意識前仍遭上銬

畫面中可見，警方要求諾瓦克坐起身接受上銬，他在過程中多次痛苦喊出「我不能呼吸」。即使有員警短暫查看他的傷勢，現場仍有人表示「他沒有被刺傷」。不久後，已逐漸失去反應的諾瓦克被告知因涉嫌攻擊遭到逮捕。

根據法庭資料，警方約在接觸諾瓦克3分鐘後才開始實施心肺復甦術。不過病理學家證實，他的胸部刀傷深達8公分，心臟遭刺穿，胸腔內出血約1200毫升，即便第一時間送醫也難以挽回性命。迪格瓦最終被依謀殺罪判處無期徒刑，至少服刑21年。

▲迪格瓦謀殺諾瓦克案宣判後，南安普敦警局外爆發抗議活動。（圖／路透）

首相看完畫面直言「感到作嘔」

案件曝光後，英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，自己反覆觀看影片後感到「噁心」，認為警方的處置存在「必須回答的嚴肅問題」，尤其外界關注警方是否因現場出現種族歧視指控，而影響對案情的判斷。

▲英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）



英國內政大臣馬哈茂德（Shabana Mahmood）則形容影片「令人心碎且極度不安」，強調獨立警察行為監察機構（IOPC）已介入調查，將釐清警方當時的決策過程及是否涉及失職。不過她也警告，不應藉此案煽動族群對立，並透露已有與案件無關的員警因遭網路誤認身分而被迫搬家避難。

諾瓦克家屬則痛批警方對待兒子的方式「不人道且毫無尊嚴」。父親馬克表示，兒子當時明確告訴警方自己遭刺傷4次、無法呼吸9次，卻被拖過碎石地並強制上銬，而兇手從頭到尾未被上銬，「這樣的對比令人無法承受」。

此外，案件也讓英國社會再度掀起「兩套執法標準」爭論。部分保守派與右翼人士質疑警方過度在意種族歧視指控，導致忽略受害者求救；但英國政府強調，案件核心是一起謀殺案，而非種族或宗教問題。迪格瓦家屬與英國錫克教團體也公開譴責兇手行為，並向諾瓦克家屬致歉，呼籲外界不要將個人犯罪行為與整個社群畫上等號。