「我不能呼吸！」18歲男大生遭刺心臟　警不信還上銬…臨終畫面曝

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「我不能呼吸！」18歲男大生遭刺穿心臟　警不信還上銬…臨終畫面曝

▲英國18歲男大生遭刺殺，死前痛苦求救9次，卻被警方誤當成嫌犯強行上銬，引發全英怒火。（圖／達志影像）

▲英國18歲男大生遭刺殺，死前痛苦求救9次，卻被警方誤當成嫌犯強行上銬，引發全英怒火。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

英國18歲大學生亨利．諾瓦克（Henry Nowak）去年12月在英格蘭南安普敦街頭遭刺殺身亡，警方近日公布案發現場密錄器畫面後，引發全英震撼。影片顯示，身受重傷的諾瓦克倒臥地面時，不斷向員警表示「我被刺傷了」、「我不能呼吸」，甚至至少9度喊出「我不能呼吸」，卻仍遭警方上銬並以涉嫌攻擊罪名逮捕，最終傷重不治。事件曝光後，不僅引發警方執法爭議，也掀起英國社會對種族與執法公平性的激烈討論。

兇手謊稱遭種族歧視　警方一度誤信

案發於2025年12月3日晚間，當時18歲的諾瓦克與朋友聚會後獨自返家，途中遇見23歲男子迪格瓦（Vickrum Digwa）。法院審理指出，雙方原本互不相識，衝突起因於諾瓦克注意到對方攜帶刀具後開玩笑詢問對方是否是「壞人」，並以手機拍攝。之後雙方爆發肢體衝突，迪格瓦持長達21公分的刀刃刺向諾瓦克胸口、腿部及臉部。

警方抵達現場後，迪格瓦卻向員警聲稱自己遭到種族歧視攻擊，還指控諾瓦克扯下他的頭巾。警方密錄器畫面顯示，員警一開始將注意力集中在迪格瓦身上，詢問其是否受傷，而倒在地上的諾瓦克則不斷重複表示自己遭刺傷、無法呼吸，但員警甚至回應：「我不覺得你有被刺傷，兄弟。」

「我不能呼吸」喊了9次　失去意識前仍遭上銬

畫面中可見，警方要求諾瓦克坐起身接受上銬，他在過程中多次痛苦喊出「我不能呼吸」。即使有員警短暫查看他的傷勢，現場仍有人表示「他沒有被刺傷」。不久後，已逐漸失去反應的諾瓦克被告知因涉嫌攻擊遭到逮捕。

根據法庭資料，警方約在接觸諾瓦克3分鐘後才開始實施心肺復甦術。不過病理學家證實，他的胸部刀傷深達8公分，心臟遭刺穿，胸腔內出血約1200毫升，即便第一時間送醫也難以挽回性命。迪格瓦最終被依謀殺罪判處無期徒刑，至少服刑21年。

▲迪格瓦謀殺諾瓦克案宣判後，南安普敦警局外爆發抗議活動。（圖／路透）

▲迪格瓦謀殺諾瓦克案宣判後，南安普敦警局外爆發抗議活動。（圖／路透）

首相看完畫面直言「感到作嘔」

案件曝光後，英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，自己反覆觀看影片後感到「噁心」，認為警方的處置存在「必須回答的嚴肅問題」，尤其外界關注警方是否因現場出現種族歧視指控，而影響對案情的判斷。

▲▼英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

▲英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

英國內政大臣馬哈茂德（Shabana Mahmood）則形容影片「令人心碎且極度不安」，強調獨立警察行為監察機構（IOPC）已介入調查，將釐清警方當時的決策過程及是否涉及失職。不過她也警告，不應藉此案煽動族群對立，並透露已有與案件無關的員警因遭網路誤認身分而被迫搬家避難。

諾瓦克家屬則痛批警方對待兒子的方式「不人道且毫無尊嚴」。父親馬克表示，兒子當時明確告訴警方自己遭刺傷4次、無法呼吸9次，卻被拖過碎石地並強制上銬，而兇手從頭到尾未被上銬，「這樣的對比令人無法承受」。

此外，案件也讓英國社會再度掀起「兩套執法標準」爭論。部分保守派與右翼人士質疑警方過度在意種族歧視指控，導致忽略受害者求救；但英國政府強調，案件核心是一起謀殺案，而非種族或宗教問題。迪格瓦家屬與英國錫克教團體也公開譴責兇手行為，並向諾瓦克家屬致歉，呼籲外界不要將個人犯罪行為與整個社群畫上等號。

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