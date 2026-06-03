19歲女海灘玩水　遭鯊魚攻擊「右腿當場被咬斷」



▲巴西一名19歲女子下海游泳遇到鯊魚攻擊，被咬斷一條腿。（圖／翻攝自X）

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巴西東北部伯南布科州近日驚傳鯊魚襲人事件，已傳出有2名傷者，分別是一名19歲少女利馬桑托斯（Marcela Vitoria de Lima Santos）到波阿維亞琴海灘（Boa Viagem Beach）游泳時遭虎鯊撕咬，右腿當場被咬斷；另一名11歲男童在前一天下午去皮耶達德（Piedade）海灘，遭公牛鯊攻擊失去左腿。

根據外媒《每日郵報》報導，巴西一名19歲少女利馬桑托斯在6月1日前往波阿維亞琴海灘玩水，但玩到一半遇到一隻虎鯊，瞬間遭猛烈攻擊；利馬桑托斯遇襲後在海上漂流，她的救生員表哥見狀，立刻跳下水把她拖回岸邊。利馬桑托斯脫險後因大量失血休克，所幸當場有一名醫師，替她急救止血才保住一命。

隨後利馬桑托斯被緊急送往鄰近的雷西非市（Recife）醫院接受緊急手術，院方表示，已替她全身換血，但她遭到虎鯊咬斷的右腿，傷口恐怕面臨感染高風險。事後利馬桑托斯的表哥心有餘悸地透露，「她傷得非常嚴重，當時已經失去一條腿了」。

據悉，在5月31日下午在周遭的皮耶達德海灘，才有一名11歲男童與家人在海邊歡度週末，不料，男童玩水到一半遇到一隻公牛鯊，被攻擊後大量失血；所幸男童獲救時意識清醒，並哭喊「不要讓我死」，被緊急送往醫院搶救。院方透露，男童體內血液幾乎流乾，雖傷勢穩定但仍未脫離險境；由於男童左腿傷勢過重已進行截肢。

伯南布科州鯊魚事件監測委員會（CEMIT）指出，兩起事故的受害者皆居住在勒西菲市郊，且受襲海域沿岸其實都設有醒目的鯊魚出沒警示牌，提醒民眾該海域容易發生襲擊事件及應避免下水時段。雖然政府並未對這兩處沙灘下達絕對禁泳令，但附近的特定危險區域早已實施禁止泳客下水。

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