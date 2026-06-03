盧比歐：美對台政策沒有改變　140億美元軍售仍在審查

▼美國國務卿盧比歐說，美國對台政策沒有因川習會改變。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

川習會後，外界關注美國對台政策是否出現調整。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）3日在國會參議院外交委員會出席預算聽證時明確表示，華府對台政策並未改變，儘管中方希望美方在相關措辭上有所調整，但美國立場維持一致。

盧比歐指出，他在訪問中國期間以及之後，都已清楚傳達美國對台政策「沒有任何變動」，並強調中方確實希望美方調整說法，但實際上並未發生任何政策轉向。

他也提到，現階段價值約140億美元的對台軍售案仍在審查流程中，尚未做出最終決定。

外界回顧，美國總統川普（Donald Trump）於5月中訪問中國並與中國國家主席習近平會晤，盧比歐亦隨行參與。川普在會後曾表示，雙方討論到對台軍售議題，並透露美方很快將決定新一批軍售案，同時稱軍售可作為談判工具之一。

盧比歐進一步說明，川普2.0政府於去年12月批准的110億美元對台軍售案，被視為歷來單筆規模最大的對台軍售計畫，金額甚至超過拜登政府4年任期的累計規模。

他同時指出，該軍售規模之所以引發關注，也使北京方面反應強烈，並出現部分被視為升高挑釁的行動。

盧比歐強調，美方政策核心仍是維持台海現狀，「這是既定政策」，同時也是需要謹慎拿捏的平衡關係。他最後重申，美國對台政策沒有任何改變，無論在訪中期間或之後皆然。

川習會前，外界曾預測北京可能希望華府調整表述方式，將「不支持台灣獨立」改為更強烈的「反對台獨」，但美方至今未出現相關改動。