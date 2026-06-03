黃仁勳帶大咖台北吃熱炒「最便宜兆元宴」　韓媒揭背後用意

記者許力方／綜合報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳訪台開講，還特別邀請多名南韓科技大咖在台北聚餐，舉辦「南韓夥伴之夜」不過，這場「兆元宴」並未選在豪華飯店或高級餐廳舉行，而是安排在大安區知名平價熱炒店，每盤菜價格僅百元出頭，韓媒也對此分析，這樣的安排並不是為了省錢。

熱炒店辦兆元宴 南韓科技巨頭全到齊



黃仁勳1日晚間現身台北大安區熱炒店「品鱻海鮮」，這場南韓夥伴之夜大咖雲集，受邀企業包括SK海力士（SK hynix）、三星電子（Samsung Electronics）、LG集團（LG Group）以及現代汽車（Hyundai Motor）等南韓大企業。網友熱烈討論笑稱，「這桌身價可能超過10兆美元，但菜單比公司聚餐還便宜」、「三星高層第一次體驗台灣熱炒文化」、「全世界最便宜的AI峰會」。

▲黃仁勳在台北熱炒店舉辦南韓版兆元宴。（圖／記者呂佳賢攝，下同）



深愛台灣的黃仁勳一如既往地選擇最接地氣的熱炒店宴請賓客，南韓《每日經濟新聞》報導分析，黃仁勳選擇在家族常去的餐廳招待南韓企業夥伴，象徵刻意拉近距離、展現非正式卻高度信任的合作關係。為了款待南韓大咖貴賓，輝達還特別準備韓式燒酒，席間氣氛熱絡。

台韓供應鏈各有定位 黃仁勳鬆口投資韓

餐敘結束後，黃仁勳受訪時證實，周五會帶著家人前往南韓度假、訪問。對於輝達與台、韓的關係，他則表示，台韓定位完全不一樣，都十分特別，兩條供應鏈都是獨一無二的，不必拿來做比較、也不用在當中做出選擇。

至於南韓在輝達的生態系中扮演什麼樣的角色？黃仁勳提到，除了在晶片領域以外，在DRAM記憶體、科學研究、機器人及AI工廠等領域，也同樣與輝達密切合作、扮演重要的角色，其中機器人對南韓而言相當重要，輝達也會考慮直接投資南韓。