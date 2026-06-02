京都千年古寺大火　「千手寺」本堂燒毀變廢墟

記者許力方／綜合報導

日本京都府龜岡市有1200多年歷史的「千手寺」1日上午發生火警，火勢不僅燒毀寺院本堂住宅，還一度延燒至周邊山林。消防單位獲報後出動大量人車及直升機灌救，歷經數小時搶救後，火勢於傍晚獲得控制。一名90多歲前住職在火警中受傷送醫，警方初步研判，起火原因可能與焚燒雜草有關。

大量黑煙竄天際 消防出動直升機灌救

警方表示，當天上午11時30分左右接獲通報，指龜岡市薭田野町的千手寺發生火災，現場冒出大量黑色濃煙。消防單位隨即出動十餘輛消防車及消防直升機前往搶救，並從空中灑水支援滅火。火勢迅速波及周邊林地，經長時間灌救，直到下午6時30分左右才成功控制火勢。

前住持住宅全毀 手腳輕微燒傷

這起火警造成寺院境內一棟木造住宅遭完全燒毀。警方指出，屋主為一名90多歲男性，曾擔任千手寺住持，事發時人仍在現場，右腳及手腳部位受到輕微燒傷，所幸傷勢並不嚴重，經送醫治療後沒有生命危險。男子指稱，當時正在寺院用地內焚燒枯草及雜草，未料火勢突然失控，蔓延至建築物及周邊引發大火。

創建逾千年古寺 警方持續調查

根據寺方資料，千手寺創建於西元807年，長年以「常投山」之名為當地居民所熟知，是龜岡地區歷史悠久的寺院之一。目前警方與消防單位仍在進一步調查詳細起火原因及火勢延燒經過，釐清事故責任與相關損失。