反制日菲海域劃界談判！中國「巡邏台灣海域」　日本：與第三方無關

▲日本內閣官房長官木原稔。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國海警局昨（1）日宣布在台灣東方海域進行「執法巡邏」，稱是針對日本與菲律賓就專屬經濟海域與大陸棚界線展開交涉的對抗措施。北京批評日菲交涉侵害其宣稱包括台灣東側海域在內等海洋權益，造成區域緊張對立。日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕會談後，同意啟動相關海域劃界協商，引發中國反彈。

根據日媒《產經新聞》，中國海警局透過官方社群表示，當日已派遣艦艇編隊前往台灣東側海域「執法巡邏」，強調此舉是針對日本與菲律賓侵犯中國領土主權與海洋權益的必要行動。中方稱，將持續強化相關海域管控，以實際行動維護國家主權與海洋權益。

中國外交部5月29日則指出，已就日菲啟動海域劃界協商向雙方提出嚴正交涉，並主張中國在相關海域擁有專屬經濟海域與大陸棚權利，批評日菲協商「完全違法且無效」，強調不接受相關安排。

對此，日本內閣官房長官木原稔1日在記者會回應，中方反應並不影響日菲之間的法律安排，強調該海域劃界協議僅約束當事國，不對第三方產生法律拘束力，在國際法上並無問題。

木原稔指出，日本與菲律賓之間的專屬經濟海域（EEZ）確實存在重疊，但相關重疊範圍不對外公開。他引用《聯合國海洋法公約》說明海域劃界由當事國雙邊決定，對於中方的說法則表示，「難以理解」。

台灣海巡署1日表示，已針對中國海警船在台灣東南海域活動派遣巡防艦監控，目前確認2艘中國海警船航行於台灣方面規定的「限制水域」外側，同時譴責中方相關論述屬於認知作戰，強調將持續嚴密掌握海上動態。