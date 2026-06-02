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福島核災15年後重大進展！2號機啟動核燃料搬離　預計2年搬完

▲▼日本福島第一核電廠核廢水排放入海後，首次開放媒體參觀。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本福島第一核電廠核廢水排放入海後，2023年8月首次開放媒體參觀。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本啟動福島第一核電廠2號機燃料池核燃料取出作業！東京電力（TEPCO）宣布，已正式展開福島第一核電廠2號機燃料池內核燃料的移出工程，目標是在超過2年的時間內，將包含用過核燃料在內共615根核燃料棒全數搬離，以降低冷卻設備發生故障時的風險。

根據《日本放送協會》，東京電力今（2）日發布聲明，指出福島第一核電廠2011年發生核災至今已超過15年，但2號機燃料池內仍存放587根用過核燃料與28根未使用核燃料，共計615根核燃料，目前依靠臨時設施持續冷卻。

東京電力表示，為降低因設備故障或突發狀況導致冷卻中斷的風險，已於2日中午正式啟動核燃料移出工程。第一天的作業由工作人員透過遠端操控新設置的專用設備，先取出未使用核燃料，放入金屬容器中，之後再運送至廠區內冷卻設備條件更完善的設施保存。

依照規畫，東京電力將花費超過2年時間，預計至2028年度後半以前，陸續完成全部615根核燃料的移出作業。由於其中包含大量使用過的核燃料，因此整個過程必須維持高度安全管控，避免任何意外發生。

福島第一核電廠除役工作目前仍持續推進。東京電力指出，4號機燃料池內核燃料已於2014年全數搬出，3號機則在2021年完成相關作業，至於1號機燃料池內目前仍留有392根核燃料，東京電力正持續進行氫氣爆炸後散落瓦礫的清除工作，並規劃最快自下一財政年度起展開核燃料取出工程。

隨著2號機正式進入核燃料移出階段，福島第一核電廠的除役作業也邁入新的里程碑。不過，由於相關工程規模龐大且耗時多年，如何確保核燃料在搬運、儲存與管理過程中的安全性，仍將是未來的重要課題。

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