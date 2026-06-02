疑找到伊波拉「零號病人」　死前傳染8名醫護！恐已失控傳播數月

▲ 剛果民主共和國這次伊波拉疫情難以控制。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

近日儘管世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)已抵達剛果民主共和國（民主剛果），宣示抗疫決心，但伊波拉疫情依舊沒有趨緩的現象，不過2日傳出當地衛生單位疑似找到「零號病人（patient zero）」，這場可怕的疫情恐已「失控擴散」數個月之久。

根據外媒報導，相關消息人士透露，當地醫護人員認為，這波疫情最早能追溯至今年1月，起源於民主剛果東部一間醫院收治的患者，該患者在2月死亡前已傳染給8名醫護人員，若他最終被證實為「零號病人」，就代表病毒恐早已在當地失控傳播至少4個月，因民主剛果衛生部直到5月15日才正式確認疫情。

然而，更令人震驚的是，相關關鍵資訊直到上週才被提供給國際非政府組織（INGO），原因至今仍不明。

目前民主剛果要全面控制疫情有諸多挑戰，包括及早發現病例、迅速隔離患者、嚴格進行接觸者追蹤、實施安全且有尊嚴的喪葬程序，以及強化醫療機構的感染預防與控制措施。

據了解，由於地區動盪、醫護人員防護設備不足、無法追蹤案例，以及當地傳統喪葬習俗等層層阻礙，這波伊波拉疫情的真實規模，恐比官方數據還要嚴重得多，醫療單位也正持續進行救援。

該國至今累計通報超過1000起疑似病例，而這次流行的病毒株為「Bundibugyo型伊波拉病毒」，目前尚無針對性疫苗和治療方法，疾管署提醒，經評估有疑似伊波拉病毒感染症狀，如發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等之旅客，將即刻由救護車後送合約醫院診察，並同步銜接地方衛生單位防治工作。

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