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義大利麵放5天　20歲學生吃完猝逝！「炒飯症候群」瘋傳掀恐慌

▲▼吃飯,用餐,義大利麵,餐具。（圖／VCG）

▲ 熟食長時間放置在室溫下恐遭細菌污染。（示意圖／VCG）

文／CTWANT

隨著氣溫逐漸升高，「炒飯症候群（fried rice syndrome）」近期在社群媒體上再度成為熱門話題。該詞源自醫學上由「蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）」引起的食物中毒，主要與將米飯、義大利麵等熟食在室溫下長時間放置後遭細菌污染有關。隨著夏季來臨與食品安全議題升溫，相關討論再次引發關注。

日媒報導，「炒飯症候群」一詞最早於2023年9月在海外社群平台出現。有網友指出，當炒飯、義大利麵或其他澱粉類熟食長時間置於室溫環境時，可能因蠟樣芽孢桿菌繁殖而產生毒素，即使外觀與氣味正常，仍可能造成食物中毒。

該概念之所以在社群媒體爆紅，與TikTok等平台上的影片傳播有關。不過相關時間點顯示，早在TikTok影片出現之前，YouTube及Reddit等平台已開始討論相關醫學個案，其中包括一名20歲學生在食用放置5天的義大利麵後出現疑似食物中毒症狀，最終疑似因多重器官衰竭死亡。

報導指出，蠟樣芽孢桿菌為常見於土壤中的細菌，在日本及多數地區均可發現。根據日本國立感染症研究所（NIID）資料，該菌引起的食物中毒主要分為「嘔吐型」與「腹瀉型」，其中以嘔吐型較為常見，症狀包括嘔吐、噁心、腹瀉及腹痛，多數屬輕症，但仍可能對特定族群造成風險。

值得注意的是，該菌可形成耐熱芽孢。據東京都保健醫療局資料，即使在90°C加熱60分鐘仍可能存活，而其產生的毒素在126°C加熱90分鐘後仍可能具活性，顯示一般加熱或微波加熱難以完全消除風險。

因此，官方建議應避免將熟食長時間置於室溫環境，尤其是米飯與麵類料理。具體預防方式包括避免大量製作後長時間存放，以及在烹調後儘速分裝冷藏，保存溫度應低於8°C。

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