恐熱到11月！今夏聖嬰來襲「機率飆80%」　聯合國示警

▲ 美國熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

聯合國世界氣象組織（WMO）2日警告，聖嬰現象（El Niño）正快速形成，今夏發生機率高達80%，且有90%機率將持續至11月。專家預估此次聖嬰現象至少達中等強度，甚至可能偏強，恐進一步推升全球高溫，增加熱浪、乾旱、暴雨與洪災等極端天氣風險。

海水超過均溫6度 今夏熱到11月

WMO指出，4月底至5月中旬期間，中東太平洋赤道海域海面溫度已接近聖嬰現象門檻，而熱帶太平洋海面下方異常溫暖海水持續提供熱能，部分區域溫度甚至較平均值高出攝氏6度以上。大氣條件也顯示，聖嬰現象正逐步形成。

根據最新預測，6月至8月出現聖嬰現象的機率約為80%，至少持續至11月的機率接近或超過90%。儘管高峰時間點與最終強度仍存在不確定性，但大多數氣候模式顯示，本次事件至少將達到中等強度，甚至可能發展成強聖嬰。

聯合國拉警報 暴雨乾旱夾擊

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）強調，世界必須將聖嬰現象視為迫在眉睫的氣候警訊。他警告，聖嬰將為已持續升溫的地球「火上加油」，衝擊將更猛烈、影響範圍更廣，並以驚人速度跨越國界擴散。

WMO表示，未來3個月內全球幾乎所有地區氣溫都將高於平均值，極端降雨與乾旱發生機率也增加。一般而言，聖嬰現象會為南美洲南部、美國南部、非洲之角及中亞部分地區帶來更多降雨；中美洲、南美洲北部、加勒比海、澳洲、印尼及南亞部分地區則較容易出現乾旱。

極端天氣衝擊民生 WMO籲未雨綢繆

此外，聖嬰現象造成的暖海水通常會助長中太平洋與東太平洋颶風發展，但會抑制大西洋盆地颶風形成。WMO也指出，北半球夏季期間，聖嬰型態降雨分布將提高洪水與乾旱等極端事件發生機率，進一步衝擊農業、水資源與民生。

WMO秘書長紹洛（Celeste Saulo）表示，2023年至2024年的聖嬰現象是有紀錄以來最強的5次之一，進而使2024年創下全球高溫紀錄。她呼籲各國政府、人道機構及農業、能源、水資源等氣候敏感產業及早規劃應對措施，利用季節預報與預警系統降低衝擊，保護人民生命與生計。