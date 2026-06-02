船身炸大洞！伊朗官媒公布「貨輪遇襲片」　革命衛隊宣稱報復

▲《法爾斯通訊社》發布貨輪遇襲破洞影片。（圖／翻攝法爾斯通訊社）

記者吳美依／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍宣布，已對「美國擁有」的貨輪「地中海薩里斯卡號」（MSC Sariska）發動報復性打擊，回應美軍攻擊伊朗商船的行為。根據伊朗半官方媒體《法爾斯通訊社》（Fars News Agncy）發布影片，一艘貨輪遇襲後，船身側邊明顯破了大洞。

IRGC海軍2日發布聲明表示，懸掛巴拿馬國旗的「地中海薩里斯卡號」，在伊拉克海域附近遭一枚巡弋飛彈打擊，隨後發生劇烈爆炸。

Publican imágenes del buque israelí alcanzado por misiles iraníes



El CGRI de Irán difundió un video q muestra al buque israelí MSC Sariska tras ser alcanzado por un misil d crucero, en represalia por el "ataque agresivo del Ejército estadounidense, terrorista y asesino de niños pic.twitter.com/ILHN0Rw134 — aapayés (@aapayes) June 2, 2026



負責監管該區域船運的英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）稍早曾說，一艘船在距離伊拉克港口烏姆蓋薩爾（Umm Qasr）東南方大約40海里（約74公里）的波斯灣水域遇襲，該船通報2次爆炸與1場火警，幸好沒有船員受傷。

UKMTO並未透露該船名稱，但船舶追蹤數據顯示，「地中海薩里斯卡號」當時也在同海域。

▼該報發布另一段影片，宣稱革命衛隊為了報復「聯星號」遇襲，射彈攻擊「地中海薩里斯卡號」。

???? یک کشتی با مالکیت آمریکایی-صهیونی هدف قرار گرفت



نیروی دریایی سپاه: درپی حملهٔ متجاوزانه ارتش تروریستی آمریکا به کشتی ایرانی «لیان استار» در محدودهٔ دریای عمان، در یک عملیات مقابله‌به‌مثل، کشتی MSC Sariska متعلق به دشمن آمریکایی-صهیونیستی هدف موشک کروز قرار گرفت. pic.twitter.com/K46q9SN2J0 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) June 1, 2026

IRGC海軍表示，此舉是為了回應美軍5月28日對伊朗貨輪「聯星號」（M/V Lian Star）發射AGM-114地獄火飛彈（AGM-114 Hellfire），導致該船失去動力一事。

IRGC海軍還警告，美軍在該區域採取任何進一步行動，都將面臨果斷回應。